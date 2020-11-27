Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:40 4

В ГИБДД уточнили, как будут наказывать за разговоры за рулём

В ГИБДД уточнили, как будут наказывать за разговоры за рулём
Фото: pixabay.com

Наказывать тех, кто говорят по телефону за рулём, будут с помощью специальной системы. Чтобы электроника не перепутала телефон с другим предметом, специальный модуль будет делать сразу 10 фотографий нарушителя.

Специальный программный модуль будут устанавливать на системы фото- и видеофиксации нарушений «Стрелка-360». При этом в ГИБДД отмечают, что система может перепутать другой предмет с телефоном. Чтобы таких сбоев избежать, обещают делать не менее десяти качественных фотографий нарушителя.

Программный модуль уже установили на восьми средствах автоматической фиксации. Штрафы планируют выписывать не только за разговоры по телефону, но и за непристёгнутый ремень.

Просмотров всего: 753

#дороги

распечатать


Общество 3

В Приамурье начали устанавливать электроопоры, о которые сложно разбиться
Общество 5

Россияне могут уехать из Москвы во Владивосток на поезде за 2 020 рублей
В России и мире

На Ямале открыли мост, проезд по которому стоит 370 тысяч рублей
Происшествия 6

В Благовещенске сотрудники ГИБДД помогли роженице доехать до перинатального центра
Комментарии
Показать все (4)
  • Мио

    Мио
    1 час назад

    Отлично. Начните с водителей автобусов.

  • ой стыдно

    ой стыдно
    1 час назад

    у слабых водителей 100% изъять водительское удостоверение без объяснения причин.

  • йошкин кит

    йошкин кит
    1 час назад

    Не с автобусов, а с водятельниц, у которых глаза не на дорогу смотрят, а себе промеж ног, где телефон зажат. Прям смех порой берёт

  • Ксения Заправду

    Ксения Заправду
    29 минут назад

    йошкин кит, а мужчин за рулём с телефонами нет? Да каждый второй водитель с телефоном-мужик!!!!! Или йошкин кит просто против женщин за рулём?

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь