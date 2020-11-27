В ГИБДД уточнили, как будут наказывать за разговоры за рулём

Наказывать тех, кто говорят по телефону за рулём, будут с помощью специальной системы. Чтобы электроника не перепутала телефон с другим предметом, специальный модуль будет делать сразу 10 фотографий нарушителя.

Специальный программный модуль будут устанавливать на системы фото- и видеофиксации нарушений «Стрелка-360». При этом в ГИБДД отмечают, что система может перепутать другой предмет с телефоном. Чтобы таких сбоев избежать, обещают делать не менее десяти качественных фотографий нарушителя.

Программный модуль уже установили на восьми средствах автоматической фиксации. Штрафы планируют выписывать не только за разговоры по телефону, но и за непристёгнутый ремень.