У Якутска есть все шансы стать столицей «Тотального диктанта»

Голосовать за Якутск дальневосточников ранее призывали члены жюри Общероссийской литературной премии имени В.К. Арсеньева. Они считают, что это может стать серьезным стимулом для развития литературы в регионе. Эту идею поддержали российские писатели Василий Авченко, Анастасия Строкина, Андрей Рубанов и другие.

— Якутск официально вошёл в число финалистов конкурса «Столица Тотального диктанта-2021». Причем сделал это с первого раза. Прекрасное достижение надо теперь подтвердить великолепным, как это принято у моих земляков, выступлением на финале, и уже весной наш удивительный город станет центром внимания для всей страны. От всего сердца поздравляю жителей города и Республики! Уруй Айхал! — поделился радостью автор «Тотального диктанта-2020», лауреат премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева, уроженец Иркутска Андрей Геласимов в социальной сети Facebook.

Всего в голосовании поучаствовали 34 751 человек. Большую часть голосов забрали себе Якутск и Рязань. Также в числе финалистов оказались Ярославль (2 905 голосов), Салехард (2 453 голоса), Саранск (2 220 голосов) и Томск (2 216 голосов). Кроме того, на звание столицы диктанта претендовали Волгоград, Ижевск, Калининград, Майкоп, Берлин, Нур-Султан и Стамбул. Столицу «Тотального диктанта-2021» выберут в финале конкурса, который пройдёт 6 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба амурского правительства.

Кстати, в 2018 году столица «Тотального диктанта» уже располагалась на Дальнем Востоке. Тогда Владивосток принимал Гузель Яхину, которая читала отрывок из романа «Дети мои».