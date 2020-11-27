Мужчина из Хабаровска убил сына за отказ вынести мусор

Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима жителя Хабаровского края, который застрелил из охотничьего ружья своего 12-летнего сына.

Осуждённый праздновал день рождения дочери и, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, выстрелил из двуствольного ружья в своего 12-летнего сына. Поводом послужило невыполнение требования отца вынести из квартиры мусор. Ребёнок скончался в течение часа.

— Осуждён 32-летний житель села Гаровка-1 за незаконные приобретение, хранение, перевозку и ношение взрывчатых веществ, за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в особо крупном размере, за убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, — сообщает прокуратура региона.



Подсудимый свою вину не признал, настаивая на том, что произошёл несчастный случай. Отрицал он и хранение наркотиков.

Приговор в законную силу пока не вступил.