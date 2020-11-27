В Благовещенске задерживаются сроки сдачи соцобъектов

Мэр города Олег Имамеев побывал на территории социальных объектов, которые вызывают беспокойство в связи с угрозой нарушения сроков работ. Подрядные организации, ответственные за выполнение работ на объектах, начали работы в сентябре текущего года, однако ход работ не соответствует графику.

В здании детского сада № 28 уже заменены окна, ведется ремонт кровли с одновременным утеплением чердака, ремонт электропроводки. Работы планируется закончить к 10 декабря. Впереди у подрядчиков большой объем внутренних работ: ремонт полов, потолков, системы отопления и водоотведения.

Осмотрев объект, мэр отметил, что не все из перечисленных работ были необходимы. Сомнения также вызвал ряд использованных материалов, в связи с чем специалистам главного управления капитального строительства поручено пересмотреть перечень работ.

В школе № 17 выполнен ряд внешних работ, в том числе отремонтированы цоколь и крыльцо, усилены стены в подвале. На завершающей стадии находится большой объем фасадных и внутренних работ.

— Хотелось бы отметить достаточно хороший темп работ в сложном и серьезном объекте — в 17-й школе. Закончить работы подрядчики смогут в этом году, как и планировалось. Что касается садика № 28, здесь были проблемы с подрядчиком. Его поменяли, и на сегодняшний день новая подрядная организация «штурмует» объект. Подрядчик дает гарантию, что закончит работы в этом году, но есть риски по наружным работам, которые при отрицательных температурах проводить нельзя. Это ремонт фасада, штукатурка и покраска. Поэтому они будут перенесены на тёплый период, — заметил Олег Имамеев.