На восстановление Владивостока после ледяного дождя уйдёт до двух месяцев

Фото: пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток»

Всю неделю три тысячи человек и больше тысячи единиц техники круглосуточно восстанавливали повреждённые опоры ЛЭП. Также в Приморье работают аварийные бригады, спецсредства и оборудование из соседних регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе и силы МЧС из Амурской области.

— Развёрнуты 12 пунктов временного размещения, 30 пунктов питания и выдачи бутилированной воды. Для обогрева квартир и индивидуальных домов людям переданы более четырёх тысяч газовых плит и 50 тысяч газовых баллонов, — рассказал Чекунков.



Удалось восстановить снабжение водой, теплом и электроэнергией 94 процента пострадавших. 9 678 человек остаются без электроснабжения в 41 многоквартирном и 1 968 частных домах.



Тем временем идёт очистка вант закрытого из-за обледенения моста на остров Русский. Мостовики и альпинисты, задействованные в очистке, полагают, что работа займет от шести до десяти дней, сообщает РИА Новости.

Сейчас работает паром, который вывозит людей на материк. Он вмещает 20 машин и курсирует раз в два часа. Однако очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что на проезжей части моста лежит много упавшего льда и на автомобиле по сооружению ездить смертельно опасно.

На отбивке льда с вант работают 20 альпинистов.

— Альпинисты находятся на высоте 200 метров, вручную передвигая крепежные устройства. Смены длятся по восемь часов. Конечно, им приходится предпринимать героические усилия, чтобы убрать ту наледь, которая мешает эксплуатации моста, — рассказал Олег Кожемяко.

В Приморье продолжает действовать режим ЧС.