На восстановление Владивостока после ледяного дождя уйдёт до двух месяцев
На полное восстановление электроснабжения в пострадавших от ледяного дождя районах Владивостока уйдёт до двух месяцев. Как сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сейчас потребители подключены по временным схемам от резервных источников.
Всю неделю три тысячи человек и больше тысячи единиц техники круглосуточно восстанавливали повреждённые опоры ЛЭП. Также в Приморье работают аварийные бригады, спецсредства и оборудование из соседних регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе и силы МЧС из Амурской области.
— Развёрнуты 12 пунктов временного размещения, 30 пунктов питания и выдачи бутилированной воды. Для обогрева квартир и индивидуальных домов людям переданы более четырёх тысяч газовых плит и 50 тысяч газовых баллонов, — рассказал Чекунков.
Удалось восстановить снабжение водой, теплом и электроэнергией 94 процента пострадавших. 9 678 человек остаются без электроснабжения в 41 многоквартирном и 1 968 частных домах.
Тем временем идёт очистка вант закрытого из-за обледенения моста на остров Русский. Мостовики и альпинисты, задействованные в очистке, полагают, что работа займет от шести до десяти дней, сообщает РИА Новости.
Сейчас работает паром, который вывозит людей на материк. Он вмещает 20 машин и курсирует раз в два часа. Однако очереди на него каждый раз ждут несколько десятков автомобилей и множество людей.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что на проезжей части моста лежит много упавшего льда и на автомобиле по сооружению ездить смертельно опасно.
На отбивке льда с вант работают 20 альпинистов.
— Альпинисты находятся на высоте 200 метров, вручную передвигая крепежные устройства. Смены длятся по восемь часов. Конечно, им приходится предпринимать героические усилия, чтобы убрать ту наледь, которая мешает эксплуатации моста, — рассказал Олег Кожемяко.
В Приморье продолжает действовать режим ЧС.
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