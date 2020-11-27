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27ноября
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сегодня, 11:02 1

Хореограф из Благовещенска стала победительницей международного конкурса красоты

Хореограф из Благовещенска стала победительницей международного конкурса красоты
Фото: @missfashion.official

Артистка и хореограф шоу-балета «Максимум» Анжелика Шумова стала победительницей конкурса Miss Fashion Universe. Девушка получила корону в категории «миссис» — это замужние женщины, у которых есть дети.

Конкурс Miss Fashion Universe проходил в Москве с 16 по 26 ноября. Предварительно участницы прошли обучение, финал конкурса состоялся 24 ноября.

— Самым сложным для меня была конкуренция — было очень много профессиональных моделей, были актрисы. Я принимала участие в подобном конкурсе в первый раз, и я понимала, что победы достойны все участницы, — рассказывает Анжелика.

По словам амурчанки, поучаствовать в конкурсе красоты она хотела всегда, но работа и семья не позволяли ей куда-то надолго уехать. Однако в этот раз благовещенка решила, что стоит попробовать воплотить свою мечту в жизнь. Анжелика прошла кастинг в Хабаровске, потом её пригласили в Москву.

В финале конкурса амурчанка получила два титула — звание «Богиня Терпсихора», а также абсолютную победу в категории «миссис», в которой соревновались замужние женщины с детьми. Также лучшую выбрали в категории «мисс» — это незамужние девушки, и в категории «топ» — это профессиональные топ-модели ростом выше 173 сантиметров.

— Все проводилось по правилам безопасности, все мы сдавали тест на коронавирус. За свою победу хотела поблагодарить прежде всего организаторов, особенно Ярослава Орлянского, он учил нас дефиле — интересно, что он, мужчина, умеет ходить на каблуках гораздо лучше, чем большинство женщин, — рассказывает Анжелика.

В качестве главной награды за победу благовещенский хореограф получит годовой оплачиваемый контракт с известным косметическим брендом, также её фотография появится на обложке одного из московских журналов.

Конкурс Miss Fashion Universe — это Международный конкурс красоты Европейской ассоциации конкурсов красоты. В этом году в нем участвовали представительницы 20 стран мира. До 2019 года он проводился в азиатских странах, последние два года финал конкурса проходит в Москве. Участниц от нашей страны организаторы выбирали с помощью очных кастингов в 28 городах России.

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Комментарии
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  • Владимир86

    Владимир86
    1 час назад

    Вот это Да!Поздравляем Анжелу и её родителей!!!! Начинаю верить в справедливость: в основе её успеха лежит каждодневный нелёгкий труд. Порадовала!

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