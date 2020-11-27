В Благовещенске неизвестный избил мужчину дубинкой
В Благовещенске вечером 26 ноября очевидцы засняли конфликт возле одного из зданий в центре города, сообщает паблик @kriminal.blg. Как видно на записи, мужчина в форме избивает другого, лежащего перед ним.
В ход идёт дубинка — мужчина наносит несколько ударов своему оппоненту. А когда лежащий на земле пытается удержать дубинку, то получает несколько ударов в лицо ногой.
В конце концов, пострадавшему удаётся вырваться и уйти.
Как сообщили в управлении МВД России по Амурской области, сообщений об инциденте в полицию не поступало.
— По информации, распространенной в видеоролике, полиция проводит проверку, — добавили в пресс-службе ведомства.
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