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27ноября
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сегодня, 11:18 10

В Благовещенске неизвестный избил мужчину дубинкой

В Благовещенске неизвестный избил мужчину дубинкой
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

В Благовещенске вечером 26 ноября очевидцы засняли конфликт возле одного из зданий в центре города, сообщает паблик @kriminal.blg. Как видно на записи, мужчина в форме избивает другого, лежащего перед ним.

В ход идёт дубинка — мужчина наносит несколько ударов своему оппоненту. А когда лежащий на земле пытается удержать дубинку, то получает несколько ударов в лицо ногой.

В конце концов, пострадавшему удаётся вырваться и уйти.

Как сообщили в управлении МВД России по Амурской области, сообщений об инциденте в полицию не поступало.

— По информации, распространенной в видеоролике, полиция проводит проверку, — добавили в пресс-службе ведомства.

Просмотров всего: 2508

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Секурити выгнал алконафта из банкоматов.

    Чё такого?

  • Амур Алко

    Амур Алко
    3 часа назад

    заступится слабо было...надо снимать

  • *Серёга Амурский

    *Серёга Амурский
    2 часа назад

    Заступаться в наше время можно только против собак. Увы,

    заступившись за человека в драке, с большой вероятностью самому можно попасть под статью..

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    Судя по видео, Туман прав. Жертва - не жертва, на самом деле. А упившееся животное. Вряд ли оно понимало человеческую речь в тот момент. Поэтому оставалось только бить.

  • одна из....

    одна из....
    1 час назад

    Вам бы сапогом в лицо

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    1 час назад

    Дело походу было так:

    Зоозащитники:

    - Зачем вам шубы из натурального меха? Вы что, синтетические не можете носить?

    Экоактивисты:

    - Офигели? Эта шуба будет 500 лет разлагаться.

    Драка.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    Сбер на Пионерской, мне кажется превышение, сапог просто больше ничего не умеет, хорошо если умеет читать, скорее всего даже не знает свои полномочия.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    53 минуты назад

    Ролик посмотрел. А осадочек остался.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    43 минуты назад

    Вдруг сотрудник полиции. Тогда тюрьма.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    40 минут назад

    А снимавший герой. А если бы он его убил? Продолжал бы снимать? Поколение Дзюбы и ЕГЭ.

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