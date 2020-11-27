В Благовещенске неизвестный избил мужчину дубинкой

Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

В ход идёт дубинка — мужчина наносит несколько ударов своему оппоненту. А когда лежащий на земле пытается удержать дубинку, то получает несколько ударов в лицо ногой.

В конце концов, пострадавшему удаётся вырваться и уйти.

Как сообщили в управлении МВД России по Амурской области, сообщений об инциденте в полицию не поступало.

— По информации, распространенной в видеоролике, полиция проводит проверку, — добавили в пресс-службе ведомства.