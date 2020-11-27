Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей»

Джонни Депп снимался в первых двух частях кинофильма, но ушёл из проекта в начале ноября. Он сообщил, что кинокомпания попросила его отказаться от роли. Это произошло после того, как Депп проиграл британскому изданию The Sun иск о клевете из-за вышедшей в 2018 году статьи, в которой утверждалось, что актёр избивал бывшую жену Эмбер Хёрд.

Деппу выплатят весь гонорар за отмененные съёмки, хотя актёр участвовал только в одной сцене.

Warner Bros. после ухода Джонни Деппа перенесла дату премьеры «Фантастических тварей — 3» на 15 июля 2022 года.

Джонни Депп и Эмбер Хёрд были женаты около двух лет. Во время бракоразводного процесса они обвиняли друг друга в домашнем насилии.