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27ноября
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Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей»

Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей»
Фото: centax.ru

Кинокомпания Warner Bros. утвердила на роль темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в фильме «Фантастические твари и где они обитают — 3» датского актера Мадса Миккельсена вместо Джонни Деппа, сообщает Meduza.

Джонни Депп снимался в первых двух частях кинофильма, но ушёл из проекта в начале ноября. Он сообщил, что кинокомпания попросила его отказаться от роли. Это произошло после того, как Депп проиграл британскому изданию The Sun иск о клевете из-за вышедшей в 2018 году статьи, в которой утверждалось, что актёр избивал бывшую жену Эмбер Хёрд.

Деппу выплатят весь гонорар за отмененные съёмки, хотя актёр участвовал только в одной сцене.

Warner Bros. после ухода Джонни Деппа перенесла дату премьеры «Фантастических тварей — 3» на 15 июля 2022 года.

Джонни Депп и Эмбер Хёрд были женаты около двух лет. Во время бракоразводного процесса они обвиняли друг друга в домашнем насилии.

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#кино #шоу-бизнес

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