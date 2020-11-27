Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27ноября
Предыдущая новость
сегодня, 10:45 2

На проблемы с вызовом медиков теперь можно пожаловаться на госуслугах

На портале госуслуг появился новый сервис. Россияне смогут сообщать туда о проблемах с медицинскими организациями. Так в правительстве решили вопрос с тем, что жители страны не могут вызвать врача на дом или дозвониться до поликлиники. Все жалобы будут направляться в профильные структуры здравоохранения, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

О том, что необходимо решить проблему дозвона россиян до медицинских учреждений, накануне заявил Владимир Путин. Вице-премьер проблему обещал решить.

— На портале госуслуг появился сервис, через который пользователи могут сообщить о проблеме с вызовом скорой помощи или дозвоном до поликлиники. Сейчас в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда в регионах граждане испытывают трудности с дозвоном до медучреждений, мы организовали дополнительный инструмент обратной связи, через который пользователи могут оставить свои замечания. Затем данные будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения, — сообщил Чернышенко.

Просмотров всего: 67

#здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус 1

За неделю количество заразившихся COVID-19 в Приамурье выросло на 11 процентов
Коронавирус 5

За сутки в Приамурье выявлено 157 новых случаев коронавируса
В России и мире

В Волгограде врачи пытаются спасти ребёнка с бешенством
Общество 2

Амурское заксобрание предложило расширить национальный календарь прививок
Комментарии
Показать все (2)
  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    9 минут назад

    А на Губернатора и СО можно?

  • 28ups

    28ups
    4 минуты назад

    аж смешно

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь