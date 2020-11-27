На проблемы с вызовом медиков теперь можно пожаловаться на госуслугах
На портале госуслуг появился новый сервис. Россияне смогут сообщать туда о проблемах с медицинскими организациями. Так в правительстве решили вопрос с тем, что жители страны не могут вызвать врача на дом или дозвониться до поликлиники. Все жалобы будут направляться в профильные структуры здравоохранения, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
О том, что необходимо решить проблему дозвона россиян до медицинских учреждений, накануне заявил Владимир Путин. Вице-премьер проблему обещал решить.
— На портале госуслуг появился сервис, через который пользователи могут сообщить о проблеме с вызовом скорой помощи или дозвоном до поликлиники. Сейчас в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда в регионах граждане испытывают трудности с дозвоном до медучреждений, мы организовали дополнительный инструмент обратной связи, через который пользователи могут оставить свои замечания. Затем данные будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения, — сообщил Чернышенко.
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