На проблемы с вызовом медиков теперь можно пожаловаться на госуслугах

О том, что необходимо решить проблему дозвона россиян до медицинских учреждений, накануне заявил Владимир Путин. Вице-премьер проблему обещал решить.

— На портале госуслуг появился сервис, через который пользователи могут сообщить о проблеме с вызовом скорой помощи или дозвоном до поликлиники. Сейчас в условиях распространения коронавирусной инфекции, когда в регионах граждане испытывают трудности с дозвоном до медучреждений, мы организовали дополнительный инструмент обратной связи, через который пользователи могут оставить свои замечания. Затем данные будут направляться в профильные структуры системы здравоохранения, — сообщил Чернышенко.