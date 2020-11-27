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сегодня, 10:22 0

В Приамурье сформировали новый состав избирательных комиссий

В Приамурье сформировали новый состав избирательных комиссий
Фото: pixabay.com

Амуризбирком утвердил составы и председателей двенадцати территориальных избирательных комиссий (ТИК). Скоро сформируют состав ещё шестнадцати ТИК на пятилетний срок. Председателем благовещенской комиссии назначили Сергея Чапаева, это его второй срок.

— В Амуризбирком поступило более 300 кандидатур на 269 мест во все 28 комиссий региона. Из 14 членов ТИК Благовещенска поменялось четверо. На первом заседании в начале декабря тайным голосованием определят зампредседателя и секретаря комиссии, — сообщили в пресс-службе Амуризбиркома.

Также там сообщили об уже сформированных комиссиях. Это ТИК Благовещенска и Благовещенского района, Белогорска, Бурейского и Михайловского, а также Октябрьского районов. Ещё с составом комиссий определились в Свободном и Свободненском районе, Тынде, Сковородинском, Зейском, Ромненском районах.

Напомним, что в Приамурье 13 сентября прошёл единый день голосования в 256 избирательных участках.

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#жизнь #политика

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