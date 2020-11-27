«ВКонтакте» начала ставить специальные пометки на страницы умерших пользователей
Соцсеть «ВКонтакте» начала добавлять специальные отметки на страницы умерших пользователей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе соцсети.
Удалить или оставить аккаунт умершего человека, будут решать его родственники. Если они захотят сохранить страницу, то должны будут отправить в службу поддержки фотографию свидетельства о смерти для подтверждения.
После этого на месте, где обычно указывается время, когда владелец аккаунта в последний раз заходил на страницу, появится надпись «Страница умершего человека».
В Facebook с 2015 года можно назначать хранителя страницы. После смерти пользователя аккаунта рядом с именем человека отображается надпись «Светлая память».
Хранителя страницы назначает сам пользователь. Он может размещать в аккаунте прикрепленную публикацию, принимать новые запросы в друзья, менять фото профиля или подать запрос об удалении аккаунта.
В Instagram также можно установить памятный статус для страницы умершего человека.
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