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27ноября
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сегодня, 09:48 0

«ВКонтакте» начала ставить специальные пометки на страницы умерших пользователей

«ВКонтакте» начала ставить специальные пометки на страницы умерших пользователей
Фото: pervo.ru

Соцсеть «ВКонтакте» начала добавлять специальные отметки на страницы умерших пользователей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе соцсети.

Удалить или оставить аккаунт умершего человека, будут решать его родственники. Если они захотят сохранить страницу, то должны будут отправить в службу поддержки фотографию свидетельства о смерти для подтверждения.

После этого на месте, где обычно указывается время, когда владелец аккаунта в последний раз заходил на страницу, появится надпись «Страница умершего человека».

В Facebook с 2015 года можно назначать хранителя страницы. После смерти пользователя аккаунта рядом с именем человека отображается надпись «Светлая память».

Хранителя страницы назначает сам пользователь. Он может размещать в аккаунте прикрепленную публикацию, принимать новые запросы в друзья, менять фото профиля или подать запрос об удалении аккаунта.

В Instagram также можно установить памятный статус для страницы умершего человека.

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#интернет

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