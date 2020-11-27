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27ноября
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сегодня, 10:00 0

За три года в города и районы Приамурья купят около сотни автобусов

За три года в города и районы Приамурья купят около сотни автобусов
Фото: mintrans.amurobl.ru

В 19 городах и районах Амурской области с начала 2020 года появились 43 новых пассажирских автобуса. Как рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов, за три года пассажирский автопарк в муниципалитетах полностью обновится благодаря программе помощи.

Сэкономленные на торгах деньги направили в четыре муниципальных образования. По одному автобусу получили в Тынде и Ивановском районе, три автобуса прибудут в Благовещенск к 4 декабря, ещё одна машина появится в середине декабря в Свободненском районе.

Поддержку бюджетов муниципальных образований для организации транспортного обслуживания населения в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Амурской области» разработало министерство транспорта и дорожного хозяйства по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова.

— В 2020 году будет распределено 49 автобусов, основная часть уже поступила в районы. Сейчас минтранс области со всех территорий собрал потребность в обновлении пассажирской техники на 2021 год, в будущем году планируется распределить 29 единиц 16 муниципальным образованиям, формируется план на 2022 год. Таким образом, за три года мы обновим муниципальный автобусный парк, и потребность, обозначенная администрациями, будет закрыта, — рассказал губернатор области Василий Орлов.

По программе закупается транспорт отечественного производства трех марок: автобусы МАЗ-206086, ГАЗель Next и ПАЗ.

— Транспортный сектор — ключевое направление в работе минтранса, мы разработали проект, в рамках которого законом об областном бюджете утверждено ежегодное в течение трех лет распределение субсидии по 50 миллионов рублей бюджетам муниципальных образований. Эта мера не только даст возможность обновить парк автобусов в муниципалитетах, но и усилит маршрутную сеть, а также поддержит наши автопредприятия, — рассказал министр транспорта области Александр Зеленин.

Такая мера поддержки в 2020 году реализуется впервые. Всего планируется купить около ста автобусов, сообщает пресс-служба областного минтранса.

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#губернатор #областная власть #транспорт

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