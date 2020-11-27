В апреле 2021 года в Благовещенске начнёт работать дорожный патруль

В столице Приамурья в апреле следующего года появится дорожный патруль. Он призван оперативно реагировать на дорожные проблемы города. Специалисты будут контролировать работу светофоров и светильников, фиксировать нарушения парковки, а также помогать ГИБДД нормализовать обстановку после ДТП.

Большую часть средств на содержание патруля выделят из регионального бюджета. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев.

— Я очень благодарен губернатору области за выделенные средства на создание дорожного патруля. Не каждый город может похвастаться такой службой. В Благовещенске остро стоит проблема неправильной парковки. Дорожный патруль на базе ГСТК будет фиксировать нарушения и передавать их в ГИБДД. Также он будет организовывать помощь в местах ДТП и ежедневно мониторить состояние дорожно-уличной сети, — пояснил мэр Благовещенска.

В этом году на приобретение двух автомобилей для патруля выделят 4,7 миллиона рублей. Затем закупят ещё три единицы техники, в том числе грузовой эвакуатор.

— Допустим, на мосту через Зею сломался грузовой автомобиль. Новая служба сможет помочь его эвакуировать, чтобы не затруднять движение автомобилей по мосту. Сейчас в городе нет техники, которая может эвакуировать грузовики, — рассказал начальник городского управления ЖКХ Сергей Казанцев.

Предполагается, что дорожный патруль будет работать каждый день с 07:30 до 24:00 посменно. Патрульные машины оборудуют комплексами фото-, видеофиксации для оперативной передачи информации. По сведениям патруля специалисты будут ежедневно формировать план дорожных работ, сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.

В Благовещенске дорожные происшествия нередки. В ноябре полицейские устроили погоню за автомобилем с двумя пьяными водителями. Недавно от автомобиля оторвалось колесо и протаранило иномарку. А ещё сотрудники ГИБДД помогли быстро доставить роженицу от въезда в город с федеральной трассы до перинатального центра.