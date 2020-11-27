Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:36 5

В апреле 2021 года в Благовещенске начнёт работать дорожный патруль

В апреле 2021 года в Благовещенске начнёт работать дорожный патруль

В столице Приамурья в апреле следующего года появится дорожный патруль. Он призван оперативно реагировать на дорожные проблемы города. Специалисты будут контролировать работу светофоров и светильников, фиксировать нарушения парковки, а также помогать ГИБДД нормализовать обстановку после ДТП.

Большую часть средств на содержание патруля выделят из регионального бюджета. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев.

— Я очень благодарен губернатору области за выделенные средства на создание дорожного патруля. Не каждый город может похвастаться такой службой. В Благовещенске остро стоит проблема неправильной парковки. Дорожный патруль на базе ГСТК будет фиксировать нарушения и передавать их в ГИБДД. Также он будет организовывать помощь в местах ДТП и ежедневно мониторить состояние дорожно-уличной сети, — пояснил мэр Благовещенска.

В этом году на приобретение двух автомобилей для патруля выделят 4,7 миллиона рублей. Затем закупят ещё три единицы техники, в том числе грузовой эвакуатор.

— Допустим, на мосту через Зею сломался грузовой автомобиль. Новая служба сможет помочь его эвакуировать, чтобы не затруднять движение автомобилей по мосту. Сейчас в городе нет техники, которая может эвакуировать грузовики, — рассказал начальник городского управления ЖКХ Сергей Казанцев.

Предполагается, что дорожный патруль будет работать каждый день с 07:30 до 24:00 посменно. Патрульные машины оборудуют комплексами фото-, видеофиксации для оперативной передачи информации. По сведениям патруля специалисты будут ежедневно формировать план дорожных работ, сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.

В Благовещенске дорожные происшествия нередки. В ноябре полицейские устроили погоню за автомобилем с двумя пьяными водителями. Недавно от автомобиля оторвалось колесо и протаранило иномарку. А ещё сотрудники ГИБДД помогли быстро доставить роженицу от въезда в город с федеральной трассы до перинатального центра.

Просмотров всего: 417

#работа

распечатать


Общество

В амурской исправительной колонии запустили переработку отходов полиэтилена
Общество

«Работай, когда хочется»: законопроект о дистанционной работе прошёл основное чтение
Общество

Eщё 83 тысячи амурских работников должны выбрать формат трудовой книжки

Общество 19

На Амурском ГПЗ нужны инженеры и высоквалифицированные рабочие
Комментарии
Показать все (5)
  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Это что там за авто такие по 2,35 млн? Для патруля можно и Весту купить в минималке. Это 700-750 тыс. Плюс средства фиксации еще, даже пускай 100тыс. Можно спокойно 5 авто закупить. А не 2.

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    52 минуты назад

    Я б в патрульные пошел, пусть меня научат! Достала эта мудота на дорогах! Включат аварийку заняв полосу и сидят ....болят, мешают проезду а позади их выстраивается автомомобильная пробка. К школам мамочки и папочки подъезжают, ну обязательно надо поближе к входу, все машинами забито , бросают машины на обеих полосах. включают аварийку и убегают в школу за дитем. Ну лень же пройти сотню метров и нормально поставить авто. Короче чудаки на букву М. И такого мудачья по городу валом.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    38 минут назад

    Надеюсь будет выполнять свои функции. Какие конкретно, пока не ясно)

  • НЮ

    НЮ
    32 минуты назад

    Это всё работа ГИБДД. Какой еще патруль?

  • 28ups

    28ups
    10 минут назад

    А как быть с перекопанными дорогами кого штрафовать, исполнителя дорог или администрацию, которая не следить за исполнением контракта?

Показать все (5)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь