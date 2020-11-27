Народная дружина Белогорска стала лучшей в Амурской области

Фото: администрация Белогорска

Лучшая народная дружина Амурской области работает в Белогорске. Состоялся региональный конкурс, где определена лучшая команда народных дружинников и лучшие дружинники Приамурья. Инициатором конкурса стало управление региональной безопасности и противодействия коррупции области, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

За добросовестное исполнение обязанностей дружина будет поощрена вознаграждением в 150 тысяч рублей. Отдельный её представитель Анастасия Ву вошла в тройку лучших дружинников региона и получит премию в 10 тысяч рублей.

— Добровольная народная дружина Белогорска действует с 2014 года, — рассказала замглавы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. — Основные направления деятельности — содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении правонарушений, разъяснений норм поведения в общественных местах.

Координирует деятельность дружин городской штаб. В него входят представители правоохранительных органов, УФСИН, ДНД, администрации города. Органы местного самоуправления обеспечивают дружине условия работы. За шесть лет на организацию её деятельности из городского бюджета направлено более 3,5 миллиона рублей.

— Белогорск — единственный город, в котором выплаты осуществляются в таком объёме, — дополнила Ольга Сапожникова. — Результат соответствующий. За девять месяцев текущего года члены добровольной народной дружины принимали участие в 86 совместных патрулированиях улиц города с сотрудниками патрульно-постовой службы межрайонного отдела полиции «Белогорский». Участвовали в двух рейдовых мероприятиях с сотрудниками ГИБДД, принимали участие в осуществлении охраны общественного порядка при проведении 13 массовых, спортивных и политических мероприятий. Оказывали содействие в проведении поискового мероприятия без вести пропавшего. Совместно с участием членов ДНД пресечено 180 административных правонарушений.

Все дружинники застрахованы, каждый на сумму в 50 тысяч рублей. Они обеспечены отличительной символикой — удостоверениями и нарукавными повязками. Все члены ДНД, получившие удостоверения, проходят профподготовку, краткий теоретический курс с практикой по оказанию первой помощи, а также физподготовку на базе ФОК имени Героя России Сергея Солнечникова.

— Безусловно, народная дружина Белогорска стала полезным инструментом в охране общественного порядка, — отметил начальник МО МВД РФ «Белогорский» Давид Авидзба. — Благодаря проведению комплекса профилактических мероприятий сотрудниками отдела на территории города Белогорска за девять месяцев 2020 года наблюдается снижение зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах. Как положительный момент необходимо отметить рост в процентном соотношении раскрываемости преступлений, совершённых в общественных местах, в том числе и на улице — 65,8, при среднеобластном — 50,6. Дружинники оказывают посильную помощь. Такое взаимодействие с гражданскими лицами очень важно.