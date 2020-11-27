За неделю количество заразившихся COVID-19 в Приамурье выросло на 11 процентов

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По итогам недели в Амурской области количество выявленных заболевших COVID-19 выросло на 11 %. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, по приросту заболеваемости Приамурье занимает третье место среди субъектов ДФО.

При этом показатель Приамурья за последнюю неделю уменьшился. По данным на 19 ноября, прирост выявленных случаев коронавируса составлял 13 %.

Наибольший прирост среди субъектов ДФО наблюдается в Чукотском автономном округе — 18 %. Наименьший прирост зафиксирован в Магаданской области — 6 %.

По данным ИЦК, на сегодняшний день в России насчитывается 2 187 990 случаев заболевания COVID-19. Это пятое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на четвертом месте Франция, на третьем – Бразилия, на втором – Индия. Первое место по заболеваемости занимает США – 12 848 754 человека.