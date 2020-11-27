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27ноября
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сегодня, 08:48 1

За неделю количество заразившихся COVID-19 в Приамурье выросло на 11 процентов

За неделю количество заразившихся COVID-19 в Приамурье выросло на 11 процентов
Фото: pixabay.com

По итогам недели в Амурской области количество выявленных заболевших COVID-19 выросло на 11 %. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, по приросту заболеваемости Приамурье занимает третье место среди субъектов ДФО.

При этом показатель Приамурья за последнюю неделю уменьшился. По данным на 19 ноября, прирост выявленных случаев коронавируса составлял 13 %.

Наибольший прирост среди субъектов ДФО наблюдается в Чукотском автономном округе — 18 %. Наименьший прирост зафиксирован в Магаданской области — 6 %.

По данным ИЦК, на сегодняшний день в России насчитывается 2 187 990 случаев заболевания COVID-19. Это пятое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на четвертом месте Франция, на третьем – Бразилия, на втором – Индия. Первое место по заболеваемости занимает США – 12 848 754 человека.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    33 минуты назад

    в поликлинике результат ждать не две недели, как раньше, а три, сами врачи говорят. Неделю назад очередь на кт была на неделю вперёд, вчера - на 10 дней! Поэтому не надо, извините, втирать про 150-155 новых случаев в день по Амурской области. Всё очевидно!

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