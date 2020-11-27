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27ноября
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Выбор читателей за 26 ноября

Выбор читателей за 26 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 26 ноября.

В Благовещенске на пятой стройке заметили необычное существо

В районе 5-й стройки, недалеко от посёлка Садовый, местный житель заметил интересное существо. Мужчина предположил, что зверёк оказался здесь из-за дождливого лета, а теперь ищет новый кров. Кирилл и его знакомая решили, что этот зверёк — ондатра.

В Благовещенске арестовали главного инженера ЦЭНКИ

Главного инженера ЦЭНКИ обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями во время строительства космодрома Восточный. Благовещенский городской суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу.

У благовещенского предпринимателя изъяли 15 машин такси

Судебные приставы наложили арест на автомобили, которые индивидуальный предприниматель Владимир Толстой арендовал у ООО «Компания Премьер», сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов.

Четыре территории Приамурья реорганизуют в муниципальные округа

Амурское заксобрание рассмотрело законопроекты о преобразовании сельских поселений в муниципальные округа. Изменения коснутся Тындинского, Завитинского, Ивановского и Бурейского районов. Пока решение не принято, оно обсуждалось на уровне комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту.

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#Обзор #интернет #СМИ

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ИА «Амур.инфо» занимает первую строчку в списке самых цитируемых СМИ Амурской области

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