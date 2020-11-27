В детсадах Благовещенска к Новому году появится ещё 100 мест

Детей отправят в два муниципальных детсада и три частных. Места в них появятся за счёт расширения площадей.

— Наиболее остро вопрос нехватки мест в детских садах стоит в областном центре, при этом потребность в местах для детей в возрасте от трех до семи лет в столице Приамурья, как и во всем регионе, удовлетворена полностью, – сообщили в отделе общего образования регионального минобрнауки.

Расширить площади детсадов удалось во время капитального ремонта. В частности, 50 мест появилось в прогимназии на Хмельницкого, 50/2, ещё 20 — в детсаду номер 55. На ремонты ушло около 27,5 миллиона рублей. В садики подкупят ещё мебель и оборудование.

В частных детских садах создано 30 дополнительных мест. Поддержку владельцам в размере 3,7 миллиона рублей оказали в рамках нацпроекта «Демография». За счёт этого стоимость посещения таких садиков будет на уровне муниципальных учреждений.

— Президент России Владимир Путин поставил задачу — местами в детсадах должны быть обеспечены все дети без исключения. В Амурской области данный вопрос решается, в том числе за счет строительства новых объектов. Так, в прошлом году было возведено четыре детских сада — в городах Благовещенск, Белогорск, Свободный и Благовещенском районе. В этом году в рамках национального проекта «Демография» начаты работы по возведению двух детских садов: в селе Екатеринославка Октябрьского района на 70 мест и в Магдагачи на 50 мест. Помимо этого, в Благовещенске планируется строительство детского сада на 350 мест, а в Благовещенском районе появится ещё один детский сад на 120 мест. Мы прилагаем все усилия, чтобы возможность посещать детский сад была у всех малышей Амурской области, и не остановимся, пока у нас не исчезнут очереди в дошкольные учреждения для ребят всех возрастов, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.