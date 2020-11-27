Из-за пандемии дальневосточники стали чаще пользоваться таксофонами

Возросшую популярность таксофонов с началом пандемии зарегистрировали специалисты компании «Ростелеком».

С 1 ноября 2019 года звонки со всех 148 тысяч таксофонов страны стали бесплатными на любые номера российских операторов. С февраля 2020 года с таксофонов стали в 2,1 раза чаще звонить в экстренные оперативные службы.

В 2020 году на Дальнем Востоке стали в 44 раза чаще звонить по местным, внутризоновым, междугородным телефонным номерам.

Важность таксофонов отмечена не только местными жителями населённых пунктов, где они установлены, но и просто заблудившимися и туристами. Это связано с тем, что мобильная связь не всегда работает одинаково хорошо в разных уголках России. Помимо этого, таксофоны, зачастую расположенные в населённых пунктах с численностью жителей менее 500 человек, являются единственным доступным средством связи населения с близкими, родственниками, а также специалистами экстренных служб. Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-либо опасной ситуации.