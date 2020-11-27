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27ноября
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сегодня, 08:04 5

Из-за пандемии дальневосточники стали чаще пользоваться таксофонами

Из-за пандемии дальневосточники стали чаще пользоваться таксофонами
Фото: pixabay.com

Возросшую популярность таксофонов с началом пандемии зарегистрировали специалисты компании «Ростелеком».

С 1 ноября 2019 года звонки со всех 148 тысяч таксофонов страны стали бесплатными на любые номера российских операторов. С февраля 2020 года с таксофонов стали в 2,1 раза чаще звонить в экстренные оперативные службы.

В 2020 году на Дальнем Востоке стали в 44 раза чаще звонить по местным, внутризоновым, междугородным телефонным номерам.

Важность таксофонов отмечена не только местными жителями населённых пунктов, где они установлены, но и просто заблудившимися и туристами. Это связано с тем, что мобильная связь не всегда работает одинаково хорошо в разных уголках России. Помимо этого, таксофоны, зачастую расположенные в населённых пунктах с численностью жителей менее 500 человек, являются единственным доступным средством связи населения с близкими, родственниками, а также специалистами экстренных служб. Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-либо опасной ситуации.

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#коронавирус #жизнь

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    денег нет у нищего народа

  • Landyush

    Landyush
    1 час назад

    + еще то, что таксофоны в основом стоят там, где вообще нет никакой связи,труднопрохожимые места. Очень много еще аулов, сел, станиц, где ничего уже нет, а люди живут.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Landyush, а где у нас тут аулы? Поеду, на таксофон посмотрю.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    45 минут назад

    Реклама от Ростелеком.

  • позитивный

    позитивный
    36 минут назад

    Геральт, далеко ехать не надо, в Заречном в 10 км от города стоит таксофон.

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