Гороскоп 27 ноября: Козерогам стоит наслаждаться жизнью, а Скорпионов зовёт дорога
Восход Солнца: 08:02
Заход Солнца: 16:32
Солнце в Стрельце.
Овен. Не нужно слишком много работать, старайтесь побольше отдыхать. Впрочем, некоторым представителям данного знака все-таки придётся засучить рукава и приняться за отложенные дела.
Телец. Звёзды предсказывают вам приятную поездку и отдых за чужой счет. Вы, конечно же, на такой подарок судьбы не рассчитывали, но отказываться не стоит.
Близнецы. Вам сегодня захочется помочь одному человеку. Это благородный порыв, однако следите, чтобы в процессе вас не сделали ответственным за чужие проблемы.
Рак. Звезды предсказывают трудностей в семейной жизни. Вроде бы, все хорошо и спокойно, но что-то постоянно гнетет и тревожит. Успокойтесь, всё будет хорошо.
Читайте также
Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября: Раков ждёт неожиданное событие, а к Козерогам придут деньги
Лев. Советуем контролировать слова и эмоции. Причиной дискомфорта являются не заболевания, а стресс, который вы испытывали на работе. Отдохните.
Дева. Скорее всего, вы на собственном опыте поймёте, как плохо быть незаменимым человеком на работе. В авральном режиме придётся решать множество проблем. Постарайтесь успокоиться, всё само придёт в норму.
Весы. Будьте готовы к тому, что к вам или к вашей работе будет приковано много внимания. Вас ожидают любовные приключения и романтические моменты. Но любовь не может лишь радовать, иногда она огорчает и заставляет бороться за себя.
Скорпион. Придётся принимать непопулярные решения ради себя любимого. Возможно, до конца месяца вы будете редким гостем в своем доме. От домашних дел вас станут отвлекать регулярные служебные командировки и поездки к дальним родственникам.
Читайте также
Гороскоп на ноябрь 2020 года: Овны озолотятся, а Козероги будут особенно привлекательны
Стрелец. У вас не будет настроения рисковать или участвовать в авантюрах, пятницу вы решите провести спокойно, опираясь на хорошо известные факты и самых близких ваших друзей.
Козерог. Не время перетягивать на себя одеяло и что-то кому-то доказывать. Делайте своё дело и наслаждайтесь жизнью.
Водолей. Проблемы могут возникнуть только утром, родным будет сложно понять вас, а вам — объяснить своё настроение. Не советуют астрологи стесняться и прятать свои таланты, пафос и желание показать себя не навредят.
Рыбы. Никаких серьёзных ошибок или просчётов вы сейчас не допустите. Однако не нужно доверять всему услышанному, а тем более обещаниям людей, которых вы знаете недостаточно хорошо.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
Просмотров всего: 6