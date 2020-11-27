Гороскоп 27 ноября: Козерогам стоит наслаждаться жизнью, а Скорпионов зовёт дорога

Восход Солнца: 08:02

Заход Солнца: 16:32

Солнце в Стрельце.

Овен. Не нужно слишком много работать, старайтесь побольше отдыхать. Впрочем, некоторым представителям данного знака все-таки придётся засучить рукава и приняться за отложенные дела.

Телец. Звёзды предсказывают вам приятную поездку и отдых за чужой счет. Вы, конечно же, на такой подарок судьбы не рассчитывали, но отказываться не стоит.

Близнецы. Вам сегодня захочется помочь одному человеку. Это благородный порыв, однако следите, чтобы в процессе вас не сделали ответственным за чужие проблемы.

Рак. Звезды предсказывают трудностей в семейной жизни. Вроде бы, все хорошо и спокойно, но что-то постоянно гнетет и тревожит. Успокойтесь, всё будет хорошо.

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Лев. Советуем контролировать слова и эмоции. Причиной дискомфорта являются не заболевания, а стресс, который вы испытывали на работе. Отдохните.

Дева. Скорее всего, вы на собственном опыте поймёте, как плохо быть незаменимым человеком на работе. В авральном режиме придётся решать множество проблем. Постарайтесь успокоиться, всё само придёт в норму.

Весы. Будьте готовы к тому, что к вам или к вашей работе будет приковано много внимания. Вас ожидают любовные приключения и романтические моменты. Но любовь не может лишь радовать, иногда она огорчает и заставляет бороться за себя.

Скорпион. Придётся принимать непопулярные решения ради себя любимого. Возможно, до конца месяца вы будете редким гостем в своем доме. От домашних дел вас станут отвлекать регулярные служебные командировки и поездки к дальним родственникам.

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Стрелец. У вас не будет настроения рисковать или участвовать в авантюрах, пятницу вы решите провести спокойно, опираясь на хорошо известные факты и самых близких ваших друзей.

Козерог. Не время перетягивать на себя одеяло и что-то кому-то доказывать. Делайте своё дело и наслаждайтесь жизнью.

Водолей. Проблемы могут возникнуть только утром, родным будет сложно понять вас, а вам — объяснить своё настроение. Не советуют астрологи стесняться и прятать свои таланты, пафос и желание показать себя не навредят.

Рыбы. Никаких серьёзных ошибок или просчётов вы сейчас не допустите. Однако не нужно доверять всему услышанному, а тем более обещаниям людей, которых вы знаете недостаточно хорошо.

Астролог: Вальдемар Небоходцев