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26ноября
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сегодня, 20:29 2

Прокуратура Тынды отреагировала на информацию о стаях безнадзорных собак

Прокуратура Тынды отреагировала на информацию о стаях безнадзорных собак
Фото: pixabay.com

Жалобами жителей Тынды на стаи безнадзорных собак заинтересовалась прокуратура города и провела проверку для выяснения всех обстоятельств.

Как стало известно, подрядчиком по выполнению работ в рамках муниципального контракта по отлову и содержанию безнадзорных животных и регулированию их численности, является муниципальное предприятие «Чистый город».

В ходе проверки работа предприятия была тщательно изучена. Реализуемые меры по отлову безнадзорных, предпринимаемые МУП «Чистый город», были признаны неэффективными, цели муниципального контракта не достигнутыми. На территории города Тында в настоящее время обитает большое количество безнадзорных животных, их численность не уменьшается.

Для устранения выявленных в ходе проверки нарушений, сформулированы замечания как для предприятия, так и для администрации Тынды, которой вменяется отсутствие надлежащего контроля за исполнением муниципального контракта.

В дальнейшем, прокуратура проконтролирует выполнение работ по устранению всех замечаний.

Накануне прокуратура провела проверку борьбы с беспризорными животными в Сковородинском районе. Там также были найдены нарушения.

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#животные

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    контора пишет

  • мыжго

    мыжго
    17 минут назад

    Численность не уменьшается. Это шедевр! А с хрена она уменьшалось то бы, а?

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