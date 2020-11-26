Прокуратура Тынды отреагировала на информацию о стаях безнадзорных собак

Как стало известно, подрядчиком по выполнению работ в рамках муниципального контракта по отлову и содержанию безнадзорных животных и регулированию их численности, является муниципальное предприятие «Чистый город».

В ходе проверки работа предприятия была тщательно изучена. Реализуемые меры по отлову безнадзорных, предпринимаемые МУП «Чистый город», были признаны неэффективными, цели муниципального контракта не достигнутыми. На территории города Тында в настоящее время обитает большое количество безнадзорных животных, их численность не уменьшается.

Для устранения выявленных в ходе проверки нарушений, сформулированы замечания как для предприятия, так и для администрации Тынды, которой вменяется отсутствие надлежащего контроля за исполнением муниципального контракта.

В дальнейшем, прокуратура проконтролирует выполнение работ по устранению всех замечаний.

Накануне прокуратура провела проверку борьбы с беспризорными животными в Сковородинском районе. Там также были найдены нарушения.