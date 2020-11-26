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26ноября
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сегодня, 20:10 2

За сутки в Приамурье выявлено 157 новых случаев коронавируса

За сутки в Приамурье выявлено 157 новых случаев коронавируса
Фото: pixabay.com

Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало новые данные по росту заболеваемости COVID-19. Новых случаев в регионе — 157.

— Темп прироста за последние сутки — 1,5 процента. У 106 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (68 процентов), у 12 – бессимптомно (8 процентов), у 39 — в виде пневмонии (24 процента), — уточнили в региональном управлении ведомства.

Общее число случаев заражения достигло 10758. 7929 из них закончились выздоровлением, 98 — летальными исходами.

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#коронавирус #здоровье

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Комментарии
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  • Вахмурка

    Вахмурка
    1 час назад

    опять 157? уже не смешно

  • El Antonio

    El Antonio
    1 час назад

    Почему распределение такое неравномерное? Например, пневмония во времени: 27%, 17%, 24%...

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