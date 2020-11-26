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26ноября
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60 миллионов кубометров в год жидкого гелия станут производить на Амурском ГПЗ к 2025 году

60 миллионов кубометров в год жидкого гелия станут производить на Амурском ГПЗ к 2025 году

После выхода на проектную мощность в 2025 году Амурский ГПЗ станет крупнейшим в мире производителем жидкого гелия. Объём его производства в год (в пересчёте на газообразный) составит 60 млн кубометров.

— Это треть мирового рынка крайне востребованного элемента для высокотехнологичных отраслей промышленности. Гелий можно обнаружить в ряде энергосберегающих ламп, он входит в состав «искусственного воздуха» для водолазов и медицинских дыхательных смесей. Гелий используют в космической отрасли при пусках ракет — для создания избыточного давления в топливных баках. Также этот газ нужен для создания чистых сред при производстве оптоволоконного кабеля и жидкокристаллических экранов. Жидкий гелий необходим для получения эффекта сверхпроводимости при сверхнизких температурах, создания на её основе сверхсильных магнитных полей, которые используются, к примеру, в большом адронном коллайдере, а также сулят большие выгоды в энергетике больших мощностей. В медицине жидкий гелий применяется в магнитно-резонансных томографах, — рассказали в пресс-службе предприятия.

Напомним, что ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром») – инвестор, заказчик и эксплуатирующая организация проекта строительства Амурского ГПЗ. Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

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#Амурский ГПЗ

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