Почта России предлагает амурчанам воспользоваться дистанционными сервисами
«Почта России» предлагает воспользоваться дистанционными сервисами в период пандемии. По мнению представителей организации, это позволит не только минимизировать физический контакт, но и получить необходимые услуги максимально безопасно и быстро.
Например, чтобы не стоять в очереди, можно дистанционно выбрать время посещения почтового отделения, сообщает АО «Почта России». Сделать это можно при помощи сайта почтового отделения или в мобильном приложении. Услугой могут воспользоваться посетители:
- центрального отделения Благовещенска (675004);
- центра выдачи посылок (675010);
- почтового отделении микрорайона (675028);
- а также почтовых отделений Тынды (676282);
- Свободного (676456) и Белогорска (676805 и 676850).
Просмотров всего: 127