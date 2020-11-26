Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:52 0

Почта России предлагает амурчанам воспользоваться дистанционными сервисами

Почта России предлагает амурчанам воспользоваться дистанционными сервисами
Фото: pixabay.com

«Почта России» предлагает воспользоваться дистанционными сервисами в период пандемии. По мнению представителей организации, это позволит не только минимизировать физический контакт, но и получить необходимые услуги максимально безопасно и быстро.

Например, чтобы не стоять в очереди, можно дистанционно выбрать время посещения почтового отделения, сообщает АО «Почта России». Сделать это можно при помощи сайта почтового отделения или в мобильном приложении. Услугой могут воспользоваться посетители:

- центрального отделения Благовещенска (675004);

- центра выдачи посылок (675010);

- почтового отделении микрорайона (675028);

- а также почтовых отделений Тынды (676282);

- Свободного (676456) и Белогорска (676805 и 676850).

Просмотров всего: 127

#жизнь

распечатать


Общество 1

95 амурских детей-сирот смогут купить жильё в следующем году
Общество 1

Пенсионный фонд Амурской области проведёт прямой эфир о маткапитале
Общество

Читатели благовещенской библиотеки получили бесплатный доступ к «Университетской библиотеке online»
Общество 2

Уличный солярий, смотровые площадки и фуд-корт: как обновится горпарк Благовещенска
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь