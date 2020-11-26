Почта России предлагает амурчанам воспользоваться дистанционными сервисами

«Почта России» предлагает воспользоваться дистанционными сервисами в период пандемии. По мнению представителей организации, это позволит не только минимизировать физический контакт, но и получить необходимые услуги максимально безопасно и быстро.

Например, чтобы не стоять в очереди, можно дистанционно выбрать время посещения почтового отделения, сообщает АО «Почта России». Сделать это можно при помощи сайта почтового отделения или в мобильном приложении. Услугой могут воспользоваться посетители: - центрального отделения Благовещенска (675004); - центра выдачи посылок (675010); - почтового отделении микрорайона (675028); - а также почтовых отделений Тынды (676282); - Свободного (676456) и Белогорска (676805 и 676850).

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