Село Грибское может остаться без пожарного поста

По просьбе местных жителей в редакцию Амур.инфо обратилась депутат Грибского сельсовета Оксана Салькова. По её словам, на территории села сложилась непростая ситуация с пожарным постом.

Женщина рассказала, что более десяти лет на территории Грибского сельсовета работает единственный пожарный пост, подчиненный пожарной части 41 находящейся в селе Усть-Ивановка. Сотрудники именно этого поста первыми вступают в борьбу с огнём на территории не только Грибского, но также Волковского и Гродековского сельсоветов. Помимо этого, на них возложена текущая профилактическая работа, в частности, весенне-осенние мероприятия по выжиганию сухой травы.

Однако, как нам сообщила Оксана Владимировна, пост оказался под угрозой исчезновения.

— Всё началось с того, что несколько сотрудников уволились из-за низкой зарплаты и большого объема переработки. В основном, это молодые ребята с семьями, которые нужно как-то содержать. Тем не менее, новых сотрудников не набрали, а все обязанности взвалили на оставшихся. Вместо пожарного расчета, состоящего из водителя и бойца, в наличии остались только водители, а заработная плата, за работу, связанную с реальным риском для жизни, резко уменьшилась, — рассказывает нам депутат.

В течении нескольких лет, говорит депутат, работа поста последовательно «оптимизировалась», то есть количество сотрудников сократилось с пятнадцати до шести.

— Часы переработки перестали оплачиваться. А на свои требования о наведении порядка и выплаты достойной заработной платы, работники получили прямой ответ: «Не нравится – увольняйтесь». Из-за этого, на сегодняшний день существует реальная угроза расформирования поста, так как заявления на увольнение написали трое из шести работников. Но и это, мне кажется, не беспокоит руководство, — предполагает Оксана Владимировна.

Женщина объясняет свои опасение невозможностью одному человеку справиться с объёмом задач команды.

— Как может один человек, получив сигнал о пожаре, заводить машину, открывать и закрывать ворота, выгонять машину, и одновременно с этим он должен докладывать по рации о выезде, и обязательно уложиться в нормативы, рассчитанные минимум на трёх человек? Но это только начало, так как прибыв на место пожара, он должен в одиночку приступать к его тушению, что нарушает все инструкции так как водитель пожарного автомобиля не имеет права отлучаться от машины, — заключает депутат. Редакция Амур.инфо обратилась за комментарием в Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности:

— Руководство Амурского центра ГЗ и ПБ не подтверждает и не владеет данной информацией, — коротко сообщили нам в пресс-службе ведомства.

При этом, что беспокоит местных жителей нетрудно представить при взгляде на топографическую карту района. Упомянутый пожарный пост помимо Грибского сельсовета, состоящего из трех населенных пунктов, отвечает также за тушение пожаров на территории Гродековского и Волковского сельсоветов, что вместе составляет девять населенных пунктов, в которых, по данным общедоступных ресурсов, проживает 4973 человека.