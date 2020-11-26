95 амурских детей-сирот смогут купить жильё в следующем году

В Амурской области в следующем году 95 детей-сирот купят собственное жильё благодаря поддержке правительства области. Сертификат могут получить дети-сироты старше 25 лет с непрерывным трудовым стажем не менее года.

Только в этом году на предоставление жилья для детей-сирот выделили почти 95 миллионов рублей — 52 сертификата. В первую очередь, сертификаты выдавали семьям с двумя и более детьми. А купить по ним жильё необходимо в течение полугода.

— Сейчас почти все получатели сертификатов этого года приобрели жильё. Каждому мы помогаем с подбором жилья, консультируем по правовым и юридическим вопросам. Для оперативного обмена информацией и решения проблем мы организовали группу в WhatsApp. Ребята покупают квартиры, частные дома и вступают в программы долевого строительства. При этом задействуют свои деньги и средства маткапитала, — рассказала начальница отдела опеки и попечительства несовершеннолетних минсоцзащиты Любовь Аникиенко.

Жильё, приобретённое на сертификаты, сразу переходит в собственность покупателя. А вот при получении жилья в соцнайм нужно прожить в квартире не менее пяти лет, прежде чем она перейдет в собственность, сообщает пресс-служба правительства области.

Размер соцвыплаты рассчитывается, исходя из нормы — 33 квадратных метра общей площади и средней стоимости одного квадратного метра на местном рынке жилья. Участники новой программы могут добавить личные деньги на покупку жилья большей площади. Также с сертификатом можно взять ипотеку.

Напомним, что к осени этого года уже триста амурских детей-сирот получили жилищные сертификаты. А также в этом году в госпрограмму обеспечения доступным и качественным жильём добавили новое направление — сиротам будут ремонтировать жильё. В регионе на эти цели выделили почти три миллиона рублей. Этих денег хватило на ремонт 15-ти квартир. Также под новый год амурчан приглашают поучаствовать в акциях «Новогоднее добро» и «Ёлка желаний».