В Волгограде врачи пытаются спасти ребёнка с бешенством

23 ноября девочку привезли в больницу из поселка Заволжский. Врачи поставили диагноз «бешенство», а на следующий день ребёнка перевели в Волгоград.

Как сообщается, девочка заразилась ещё в начале августа, её покусала зараженная бродячая собака. Стало известно, что родители ребёнка не сообщили об укусе и оставили без внимания смерть напавшего на неё животного.

В минувший понедельник — спустя три месяца после опасного укуса, школьница почувствовала недомогание.

На данный момент состояние девочки оценивается как крайне тяжелое, а прогнозы врачей неутешительны. Как говорят врачи, упущено драгоценное время, очень важное при лечении этого заболевания.

Врач-инфекционист Кирилл Каплунов рассказал, что при бешенстве инкубационный период может составлять до одного года. По его словам, если ребёнку в первые часы после укуса не вводилась антирабическая сыворотка, то шансов выжить у неё немного. Считается, что это заболевание с летальностью 100%.