Амурское заксобрание предложило расширить национальный календарь прививок

Депутаты намерены отправить предложение в российский Минздрав. По мнению народных избранников, в календаре обязательных прививок должна быть вакцинация от вируса папилломы человека.

Вирус этот передаётся половым путём и способен привести к онкологическим заболеваниям. В 86 странах мира вакцинация от него входит в национальные календари прививок.

В Приамурье только женщин с раком матки выявляется до 125 в год. Стоит лечение каждой такой пациентки около 157 тысяч в год и в 2020 году обошлось в сумму более 31 миллиона рублей.

— Отдельные российские регионы постепенно начинают вводить вакцинацию от вируса папилломы человека в свои календари. Сейчас ВПЧ-вакцинацию проводят в 27 субъектах, но чтобы она могла показать свою эффективность, а в долгосрочной перспективе снизилась заболеваемость раком шейки матки, вакцинация от ВПЧ должна проводиться на всей территории страны. Поэтому мы просим министерство рассмотреть возможность включения прививки в национальный календарь, — заявил председатель комитета по социальным вопросам Андрей Рудь.