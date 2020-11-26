В Приамурье выбрали «Лучшую народную дружину» и «Лучшего народного дружинника»

В Амурской области впервые прошёл конкурс на лучших народных дружинников. Из областного бюджета в призовой фонд выделили 350 тысяч рублей. На звание «Лучшего народного дружинника» претендовали девять человек, а «Лучшей народной дружиной» пытались стать восемь команд.

В каждой номинации присуждали три призовых места. Их распределила комиссия из представителей полиции и правительства области.

— Лучшей дружиной оказалась команда из Белогорска. Их наградили призом в 150 тысяч рублей. Второе место заняла «Добровольная народная автомобильная дружина» ФАО АКС «Амурводоканал». А на третьей позиции разместилась дружина «Огнеборец» из Ивановки. Второе и третье место получили 90 и 60 тысяч рублей соответственно, — сообщили в пресс-службе правительства области.

Лучшим дружинником стал Матвей Веряскин из благовещенской «Добровольной народной автомобильной дружины». Он получил приз в 25 тысяч рублей. На второй позиции оказался Юрий Гагарин — дружинник дружины «Огнеборец», ему досталось 15 тысяч. А за третье место Анастасия Ву из Белогорской дружины получила 10 тысяч рублей.

Напомним, что в июле этого года Белогорск начали патрулировать дружинники. А в августе в Завитинске четыре девушки создали народную дружину.