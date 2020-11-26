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сегодня, 16:41 0

В Забайкалье полицейский задержан после гибели подозреваемого после допроса

В Забайкалье полицейский задержан после гибели подозреваемого после допроса
Фото: pixabay.com

Уголовное дело в отношении сотрудника полиции, до недавнего времени занимавшего должность помощника оперативного дежурного отдела «Железнодорожный» УМВД России по Забайкальскому краю, возбуждено территориальными органами Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 22 ноября 2020 года полицейский применил физическую силу в отношении доставленного в отдел сорокадвухлетнего мужчины. Мужчина получил травму головы, и впоследствии скончался.

В настоящее время подозреваемый задержан на 48 часов, решается вопрос о выборе меры пресечения. В отделе полиции «Железнодорожный», сотрудниками Следственного комитета были проведены обыски, изъяты записи камер видеонаблюдения, а также другие следственные действия, направленные на установление всей картины совершённого преступления. Расследование продолжается.

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#криминал #происшествия

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