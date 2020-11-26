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26ноября
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сегодня, 18:45 1

Средний размер выплаты за рождение первого ребёнка в РФ составил 11882 рубля

Средний размер выплаты за рождение первого ребёнка в РФ составил 11882 рубля
Фото: pixabay.com

В разработанном Минтрудом России проекте распоряжения правительства указано, что выплату получили более 900 тысяч семей.

«Численность семей, получающих в 2020 году ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка, составила 907 272 семьи. Средний размер данной ежемесячной выплаты составил в 2020 году 11 882,28 рублей», — сообщается в документе.

По состоянию на 1 ноября из федерального бюджета было выплачено 90,75 миллиардов рублей, что составляет 72,3 процента от предусмотренного объёма. Прогнозируемая общая сумма выплат — 126 миллиардов рублей.

На такие выплаты претендуют семьи, среднедушевой доход которых не превышает два прожиточных минимума. Выплата осуществляется до достижения ребёнком трёхлетнего возраста, а её размер равен сумме прожиточного минимума для детей в регионе за второй квартал предшествующего года.

Напомним, что в Амурской области с 2019 года действует мера социальной поддержки при рождении первого ребенка. В случае, если первенец родился после 12 января 2019 года, то его родители имеют право на разовую денежную помощь в размере 25 тысяч 454 рубля. С начала действия программы помощь получили более трёх тысяч семей.

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#российская власть #соцзащита

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Комментарии
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  • White Wolf

    White Wolf
    9 минут назад

    Счастье привалило, 11 тыс. руб.

    Спасибо тебе правительство, за наше счасливое детство.

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