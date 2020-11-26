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26ноября
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сегодня, 16:10 0

Благовещенец собирался распространять наркотики через интернет

Благовещенец собирался распространять наркотики через интернет
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд признал 26-летнего местного жителя виновным в попытке организации сбыта наркотических веществ.

Осуждённый нашел в Сети информацию о наборе желающих принять участие в сбыте наркотиков, и выразил готовность заняться этой деятельностью. После этого, по указанию «куратора» он забрал из тайника наркотическое средство, которое хранил у себя, рассчитывая на последующий сбыт.

Сотрудники правоохранительных органов не дали молодому человеку реализовать свой преступный умысел, обнаружив и изъяв запрещенное вещество.

Суд учёл, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности, при этом наказание до конца не отбыл. Ему было назначено пять лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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