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26ноября
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сегодня, 16:26 0

В амурской исправительной колонии запустили переработку отходов полиэтилена

В амурской исправительной колонии запустили переработку отходов полиэтилена

В исправительной колонии № 8 открыли первый участок по переработке упаковочного материала. Осуждённые перерабатывают полиэтиленовую плёнку в полимерные гранулы для изготовления новых изделий. В месяц здесь будут перерабатывать до шести тонн сырья.

— На новом участке дополнительно трудоустроили троих осуждённых. Заказчик привозит сырьё для переработки, а затем изготавливает новую продукцию из полученных гранул. Предприниматели могут заказывать товары различного назначения и открывать свои производства, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Амурской области.

Производство в исправительной колонии не требует арендной платы. Также здесь всегда есть постоянные работники и свободные площади. Зарплата осуждённых пойдёт на исковые выплаты потерпевшим, а также облегчит их трудоустройство после освобождения.

Напомним, что в исправительной колонии № 2 производят контейнеры для отходов. Здесь осуждённые проводят весь цикл работ по резке, сварке и обработке металла. А в колонии № 3 внедряют современные психотренинги: арт-терапию и ролевые игры.

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#закон #производство #работа

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