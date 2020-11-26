В Белогорске скончалась заслуженный учитель Галина Попова

Скончалась Попова Галина Михайловна, заслуженный учитель России. Она создала и 25 лет руководила общественной организацией учителей «Сотвори Добро», была заместителем председателя областной организации репрессированных граждан, и более 15 лет возглавляла управление образования Амурской области.

Родилась она в январе 1932 года в селе Новоназаровка. Отец был бригадиром в колхозе, мать — поваром. В мае 1932 года отца, по доносу, приговорили к расстрелу, а её с матерью отправили в ссылку на Сахалин. В 1982 году отец был реабилитирован.

Галина Михайловна была «ребенком войны». О ней, в рамках проекта «Моё детство — война» сняли ролик. В 1945 году принимала участие в Великой Отечественной войне. После войны она поступила в Благовещенский пединститут, который окончила с отличием, и была направлена по распределению в Белогорск. После пяти лет работы в школе была назначена директором.

Галина Михайловна — основатель педагогической династии. Двое её сыновей, четверо внуков, сестра, все стали учителями.

Она является кавалером ордена «Знак Почёта».

Прощание состоится 29 ноября с 12:30 до 13:00 в ритуальном зале областной больницы.