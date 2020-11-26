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26ноября
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сегодня, 15:04 0

В Саратове 19-летний парень нанёс соседке 129 ударов ножом

В Саратове 19-летний парень нанёс соседке 129 ударов ножом
Фото: tumentoday.ru

В Саратове 19-летний парень жестоко убил 18-летнюю соседку, нанеся ей не менее 129 ударов ножом, пишет KazanFirst.

20 сентября прошлого года в подъезде было обнаружено тело девушки с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в преступлении задержали 19-летнего приятеля погибшей. Полиция остановила его на улице, недалеко от места убийства, на его одежде была кровь.

Стало известно, что убийца с детства был знаком со своей жертвой. В июле он одолжил девушке деньги. Когда позже он стал требовать вернуть долг, она этого не сделала. Тогда преступник подкараулил ее в подъезде и нанес не менее 129 ударов ножом. После чего обвиняемый забрал у жертвы мобильный телефон, стоимость которого составляет 18 тысяч рублей.

За совершённое преступление убийцу приговорили к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Но мать убитой девушки подала апелляционную жалобу. В суде эксперт подтвердил, что все раны преступник наносил своей жертве, когда она ещё была в сознании.

В результате Саратовский областной суд отменил решение суда первой инстанции и вернул материалы дела в прокуратуру.

Теперь молодому человеку вменяют пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жесткостью) и часть 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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