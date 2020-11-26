Пенсионный фонд Амурской области проведёт прямой эфир о маткапитале
В Приамурье завтра, 27 ноября в 15:00, в преддверии Дня матери состоится прямой эфир в инстаграм-аккаунте регионального отделения Пенсионного фонда. С амурчанами о маткапитале поговорит начальник отдела соцвыплат регионального ОПФР Наталья Белякова.
— Программа поддержки семей с детьми действует с 2007 года. С этого года размер маткапитала увеличился, его начали выдавать и за первого ребенка. А с апреля сертификат формируется без заявления, — сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.
За 2020 год сертификаты получили более шести тысяч амурских семей. Из них почти четыре тысячи сертификатов оформили без обращения получателей. Все интересующие вопросы по получению сертификата и распоряжению его средствами можно задать в прямом эфире. А также их можно написать заранее под этим постом.
Напомним, что в начале ноября выплаты из средств маткапитала автоматически продлили ещё на полгода. А вот чтобы отказаться от неё необходимо подать заявление в клиентскую службу ПФР. Также в учреждение можно обращаться по номерам кол-центра: 8 (800) 600-02-38, 8 (4162) 202-400. Он работает по будням с 08:00 до 17:00 без обеда.
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