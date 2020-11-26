Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:54 0

Пенсионный фонд Амурской области проведёт прямой эфир о маткапитале

Пенсионный фонд Амурской области проведёт прямой эфир о маткапитале
Фото: pixabay.com

В Приамурье завтра, 27 ноября в 15:00, в преддверии Дня матери состоится прямой эфир в инстаграм-аккаунте регионального отделения Пенсионного фонда. С амурчанами о маткапитале поговорит начальник отдела соцвыплат регионального ОПФР Наталья Белякова.

— Программа поддержки семей с детьми действует с 2007 года. С этого года размер маткапитала увеличился, его начали выдавать и за первого ребенка. А с апреля сертификат формируется без заявления, — сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

За 2020 год сертификаты получили более шести тысяч амурских семей. Из них почти четыре тысячи сертификатов оформили без обращения получателей. Все интересующие вопросы по получению сертификата и распоряжению его средствами можно задать в прямом эфире. А также их можно написать заранее под этим постом.

Напомним, что в начале ноября выплаты из средств маткапитала автоматически продлили ещё на полгода. А вот чтобы отказаться от неё необходимо подать заявление в клиентскую службу ПФР. Также в учреждение можно обращаться по номерам кол-центра: 8 (800) 600-02-38, 8 (4162) 202-400. Он работает по будням с 08:00 до 17:00 без обеда.

Просмотров всего: 83

#дети #жизнь #пенсии #соцзащита

распечатать


Общество

В Приамурье в конкурсе «Воспитать человека-2020» победили стразу три педагога
Общество

Читатели благовещенской библиотеки получили бесплатный доступ к «университетской библиотеке online»
Общество 2

Уличный солярий, смотровые площадки и фуд-корт: как обновится горпарк Благовещенска
Общество 1

Итоговое сочинение перед ЕГЭ амурские школьники напишут 5 апреля
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь