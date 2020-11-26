У благовещенского предпринимателя изъяли 15 машин такси

Судебные приставы наложили арест на автомобили, которые индивидуальный предприниматель Владимир Толстой арендовал у ООО «Компания Премьер», сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов.

Предприниматель не следовал правилам, указанным в договоре, посчитали в самой компании. Там заявили, что он отказался платить аренду и перегнал автомобили в другое помещение. Этот факт в компании посчитали угоном и написали заявление в полицию.

Суд изучил дело и наложил арест на 15 арендуемых машин. Срок, отведенный на передачу автомобилей, составил один день. Предприниматель добровольно исполнил требование приставов.

Напомним, Владимир Толстой арендовал у компании «Премьер» помещение и 50 автомобилей. Стоимость аренды 1 автомобиля в месяц составляла 14 500 рублей. Но из-за пандемии цену понизили до 5 000. В сентябре собственник вернул размер оплаты. Но предпринимателю уже нужно всего 15-20 автомобилей, отказывался он платить и прежнюю сумму аренды, посчитав, что пандемия коронавируса не закончилась.