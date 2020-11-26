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26ноября
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сегодня, 15:42 5

У благовещенского предпринимателя изъяли 15 машин такси

У благовещенского предпринимателя изъяли 15 машин такси
Фото: pixabay.com

Судебные приставы наложили арест на автомобили, которые индивидуальный предприниматель Владимир Толстой арендовал у ООО «Компания Премьер», сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов.

Предприниматель не следовал правилам, указанным в договоре, посчитали в самой компании. Там заявили, что он отказался платить аренду и перегнал автомобили в другое помещение. Этот факт в компании посчитали угоном и написали заявление в полицию.

Суд изучил дело и наложил арест на 15 арендуемых машин. Срок, отведенный на передачу автомобилей, составил один день. Предприниматель добровольно исполнил требование приставов.

Напомним, Владимир Толстой арендовал у компании «Премьер» помещение и 50 автомобилей. Стоимость аренды 1 автомобиля в месяц составляла 14 500 рублей. Но из-за пандемии цену понизили до 5 000. В сентябре собственник вернул размер оплаты. Но предпринимателю уже нужно всего 15-20 автомобилей, отказывался он платить и прежнюю сумму аренды, посчитав, что пандемия коронавируса не закончилась.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Ну правильно. ДоговорА были нарушены и приставА арестовали машины.

    Оспидя, ну откуда вы беретесь, грамотеи?

  • Янyа

    Янyа
    1 час назад

    Это пипец. Пристава...

  • Landyush

    Landyush
    31 минута назад

    ПриставААА??

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    16 минут назад

    ПриставА от проверочного слова "приставать". Для местной смишки и так сойдёт. А вы еще жалуетесь, что форум закрыли?! Да там, каждый второй был грамотнее и умнее местных журналистов.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    15 минут назад

    Не удивляйтесь - в работе жертвы ЕГЭ....

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