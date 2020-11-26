80-летняя актриса Светлана Светличная госпитализирована с инсультом
Актриса Светлана Светличная была экстренно госпитализирована этой ночью. Как сообщает «Пятый канал», у звезды случился инсульт.
Как стало известно, актриса стала жаловаться на головную боль. Прибывшие медики госпитализировали Светличную. Подробности о состоянии артистки уточняются.
Светлана Светличная родилась в 1940 году. Она снималась во многих известных фильмах, её называют секс-символом советского кино. Российские зрители знают её по картинам «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны».
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