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26ноября
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сегодня, 14:29 0

80-летняя актриса Светлана Светличная госпитализирована с инсультом

80-летняя актриса Светлана Светличная госпитализирована с инсультом
Фото: вести35.рф

Актриса Светлана Светличная была экстренно госпитализирована этой ночью. Как сообщает «Пятый канал», у звезды случился инсульт.

Как стало известно, актриса стала жаловаться на головную боль. Прибывшие медики госпитализировали Светличную. Подробности о состоянии артистки уточняются.

Светлана Светличная родилась в 1940 году. Она снималась во многих известных фильмах, её называют секс-символом советского кино. Российские зрители знают её по картинам «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны».

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#здоровье #кино #шоу-бизнес

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