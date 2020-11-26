В Приамурье в конкурсе «Воспитать человека-2020» победили стразу три педагога

Конкурс проходил дистанционно. В финале боролись пять участников. Организаторы признали трёх из них победителями, всех финалистов наградили денежными призами.

— Все конкурсанты и их профессиональная деятельность различные. Поэтому в этом году абсолютного победителя решено не выбирать, – рассказала член оргкомитета конкурса Виктория Шолохова.

Педагоги прошли испытания: «Мастер-класс», «Публичная лекция» и «Конструктивный разговор». В номинации «Воспитание в детско-юношеском коллективе» победила классная руководительница школы №2 из Серышево Елена Зимонина. А в «Содействии развитию особенных детей» лучшей стала учитель-логопед детского сада «Сказка» из Магдагачи Юлия Махрова. Работник детского сада №54 Белогорска Елена Антонченко победила в номинации «Дошкольное образование».

Также в номинации «Здоровье» наградили учителя-дефектолога детского сада №3 из Благовещенска Елену Тайшину. А за «Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» поощрили работницу группы полного дня пребывания детей дошкольного возраста школы села Васильевка в Белогорском районе Людмилу Шевко.

Напомним, что недавно в областном конкурсе «Учитель года» победила учитель биологии и химии из Благовещенска. Второе место занял учитель русского из Тынды, а третье педагог из Зеи. А в октябре учитель из Приамурья Александр Раков поучаствовал в молодёжном педагогическом форуме «Линейка».