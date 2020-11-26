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26ноября
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сегодня, 15:10 0

Первые пациенты поступили в обновлённое отделение реанимации АОКБ

Первые пациенты поступили в обновлённое отделение реанимации АОКБ
Фото: amurobl.ru

Отделение анестезиологии и реанимации Амурской областной больницы приняло первых пациентов. Сейчас в обновлённом отделении проходят лечение 9 человек, рассказали в пресс-службе правительства области.

Во время ремонта провели полную перепланировку помещения. Так, в отделении появился специальный изолятор для пациентов с инфекционными заболеваниями. Но большую часть выделенных средств потратили на новое оборудование. Как рассказал главврач Евгений Тарасюк, новое медоборудование экспертного класса позволит оказывать всю необходимую помощь, в том числе ту, которую раньше не могли.

Отделение оборудовано 20 аппаратами искусственной вентиляции лёгких, 15 потолочными консолями, тромбоэластографом, анализатором газов в крови, 2 системами ультразвуковой диагностики, специальной мебелью для ожогового отделения. Также в больнице появилось 11 фармацевтических холодильников, 20 облучателей-рециркуляторов, 6 дефибрилляторов и оборудование для интубации.

— Новые аппараты позволяют отследить все функции организма у пациентов. Среди всего прочего получено и 4 новых аппарата высокопоточной назальной подачи кислорода, ранее не использовавшихся в больнице, позволяющих максимально избежать перевода человека на искусственную вентиляцию легких, — рассказал заведующий отделением Вадим Ларионов.

В общей сложности, на реконструкцию отделения 1995 года постройки выделили более 285 миллионов рублей. Из них 273 — средства федерального бюджета в рамках «Единой субсидии».

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#здоровье

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