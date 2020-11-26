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сегодня, 14:56 6

ИА «Амур.инфо» занимает первую строчку в списке самых цитируемых СМИ Амурской области

ИА «Амур.инфо» занимает первую строчку в списке самых цитируемых СМИ Амурской области
Фото: pixabay.com

По данным «Медиалогии», рейтинг самых цитируемых СМИ Амурской области в третьем квартале 2020 года возглавило информационное агентство «Амур.инфо».

Для построения рейтинга «Медиалогия» использует Индекс Цитируемости, который высчитывается на основе базы СМИ, включающей более 59 тысяч наиболее влиятельных источников. С 1 июля по 30 сентября 2020 года Индекс Цитируемости ИА «Амур.инфо» составил 20,31. Вторую строчку медиарейтинга с индексом 17.56 занимает ГТРК Амур, на третьем месте — газета «Амурская правда», её индекс составляет 11.23.

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Комментарии
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  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    1 час назад

    Это потому что больше информационных сайтов и нету)

    Все кому уж сильно надо - в инсту перешли.

    Ну а с ГТРК то тягаться ... ещёб с "Тамбовкая правда" тягались бы.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    51 минута назад

    А ещё народ делится в соцсетях статьями, с орфографическими ошибками на амуринфе))

  • Музыка

    Музыка
    46 минут назад

    Амурлайф гораздо объективней

  • Дан

    Дан
    43 минуты назад

    не ведь врёте!!!

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    18 минут назад

    ПриставА от проверочного слова "приставать". Для местной смишки и так сойдёт. А вы еще жалуетесь, что форум закрыли?! Да там, каждый второй был грамотнее и умнее местных журналистов.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    17 минут назад

    Ой блин, не туда запостил!

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