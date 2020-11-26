ИА «Амур.инфо» занимает первую строчку в списке самых цитируемых СМИ Амурской области
По данным «Медиалогии», рейтинг самых цитируемых СМИ Амурской области в третьем квартале 2020 года возглавило информационное агентство «Амур.инфо».
Для построения рейтинга «Медиалогия» использует Индекс Цитируемости, который высчитывается на основе базы СМИ, включающей более 59 тысяч наиболее влиятельных источников. С 1 июля по 30 сентября 2020 года Индекс Цитируемости ИА «Амур.инфо» составил 20,31. Вторую строчку медиарейтинга с индексом 17.56 занимает ГТРК Амур, на третьем месте — газета «Амурская правда», её индекс составляет 11.23.
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