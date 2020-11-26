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26ноября
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сегодня, 13:53 0

Чем запомнится легендарный футболист Диего Марадона

Чем запомнится легендарный футболист Диего Марадона
Фото: vladtime.ru

В Буэнос-Айресе в результате остановки сердца в возрасте 60 лет умер легендарный футболист Диего Марадона, сообщает Русская служба BBC NEWS.

«Наверняка когда-нибудь мы вместе попинаем мяч на небесах», — сказал бразильский футболист Пеле, узнав о смерти Марадоны.

По информации издания Ole, у футболиста ухудшилось самочувствие дома, где он восстанавливался после недавней операции на головном мозге.

В Аргентине в ближайшие три дня объявлен траур.

Диего Марадона играл в сборной Аргентины с 1977 по 1994 год, а после этого два года занимал пост главного тренера сборной.

Марадона в составе сборной Аргентины в 1986 году стал чемпионом мира по футболу и считался одним из лучших игроков в истории футбола.

В последние годы своей карьеры Марадона пристрастился к кокаину. В 1991 году в его анализах был обнаружен наркотик, после чего он был отстранён от игры на 15 месяцев.

В 1997-м 37-летний Марадона ушел из профессионального футбола. В 2008 году он стал главным тренером сборной, но покинул этот пост через два года, когда его команда проиграла Германии.

Позднее Марадона тренировал команды ОАЭ и Мексики.

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#память #футбол

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