«Работай, когда хочется»: законопроект о дистанционной работе прошёл основное чтение

— Всего определили три вида удалённой работы: истанционная, дистанционная и комбинированная. Первая предусматривает постоянную работу в течение срока трудового договора. Вторая — работа на период до полугода, с восстановлением стационарного рабочего места после его истечения. При третьем варианте работник может скомбинировать дни работы в офисе и удалённо, —

Теперь работодатель сможет переводить сотрудников на «удалёнку» без их согласия в случае ЧС: пожар, наводнение, эпидемия и другое. ЧС объявляют органы госвласти или местного самоуправления.

Работодатель обязан обеспечить работника оборудованием и провести обучение по работе с ним. Если работодатель не может это сделать или работнику негде работать дистанционно, то рабочее время считается простоем и оплачивается по ТК или договору.

— В период пандемии рынок труда столкнулся с новыми видами режима труда и отдыха. А закон позволит сбалансировать интересы работников и работодателей. Например, работник сможет сам установить рабочий график, что защитит дистанционных работников от переработок. Перевод на «удалёнку» не снизит зарплату работнику при таком же объёме работы. Также трудовой договор с удалённым работником можно прекратить по инициативе работодателя. Но только если работник не выходит на связь без уважительной причины более двух рабочих дней подряд, — рассказала член рабочей группы, депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Напомним, что в Амурской области 1 704 сотрудника перевели на дистанционный режим работы. А за пьянство на удалённой работе сотрудников предложили не увольнять.