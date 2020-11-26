Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26ноября
Предыдущая новость
сегодня, 13:42 0

«Работай, когда хочется»: законопроект о дистанционной работе прошёл основное чтение

«Работай, когда хочется»: законопроект о дистанционной работе прошёл основное чтение
Фото: pixabay.com

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли проект поправок в Трудовой кодекс РФ. Работодатель сможет переводить сотрудников на «удалёнку» без их согласия в случае ЧС. А работник в праве сам установить свой график работы, если это не противоречит ТК и трудовому договору.

— Всего определили три вида удалённой работы: истанционная, дистанционная и комбинированная. Первая предусматривает постоянную работу в течение срока трудового договора. Вторая — работа на период до полугода, с восстановлением стационарного рабочего места после его истечения. При третьем варианте работник может скомбинировать дни работы в офисе и удалённо, —

Теперь работодатель сможет переводить сотрудников на «удалёнку» без их согласия в случае ЧС: пожар, наводнение, эпидемия и другое. ЧС объявляют органы госвласти или местного самоуправления.

Работодатель обязан обеспечить работника оборудованием и провести обучение по работе с ним. Если работодатель не может это сделать или работнику негде работать дистанционно, то рабочее время считается простоем и оплачивается по ТК или договору.

— В период пандемии рынок труда столкнулся с новыми видами режима труда и отдыха. А закон позволит сбалансировать интересы работников и работодателей. Например, работник сможет сам установить рабочий график, что защитит дистанционных работников от переработок. Перевод на «удалёнку» не снизит зарплату работнику при таком же объёме работы. Также трудовой договор с удалённым работником можно прекратить по инициативе работодателя. Но только если работник не выходит на связь без уважительной причины более двух рабочих дней подряд, — рассказала член рабочей группы, депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Напомним, что в Амурской области 1 704 сотрудника перевели на дистанционный режим работы. А за пьянство на удалённой работе сотрудников предложили не увольнять.

Просмотров всего: 1

#работа

распечатать


Общество

Eщё 83 тысячи амурских работников должны выбрать формат трудовой книжки

Общество 19

На Амурском ГПЗ нужны инженеры и высоквалифицированные рабочие
Общество 6

Детей в Приамурье будут со школы готовить к работе на местных предприятиях
Общество

В Госдуме рассмотрят новый закон об «удалёнке»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь