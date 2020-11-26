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26ноября
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сегодня, 14:41 0

Для консультирования амурчан по вопросам профилактики ВИЧ будет организована «горячая линия»

Для консультирования амурчан по вопросам профилактики ВИЧ будет организована «горячая линия»
Фото: pixabay.com

Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря. С 26 ноября по 4 декабря 2020 года все желающие могут позвонить на «горячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии по Амурской области» ответят на все интересующие вопросы по телефонам 8 (4162) 20-20-20, 22670.

Это не первая акция в этом году, проведённая для профилактики распространения ВИЧ-инфекции в Приамурье. С 1 по 4 августа в Амурской области проходила всероссийская акция российского минздрава «Тест на ВИЧ: экспедиция 2020». Экспресс-тестирование можно было пройти в 5 городах региона — Свободном, Зее, Белогорске, Благовещенске и Тынде. В акции приняли участие 300 жителей Амурской области.

— В Амурской области низкий уровень заболеваемости по сравнению с центральной частью России. Но эпидобстановка в регионе в целом идентична общероссийской. На сегодняшний день у нас зарегистрировано более тысячи случаев ВИЧ-инфекции среди основного населения области. Это цифра не точная, так как по статистике более 40 процентов больных ВИЧ-инфекцией не знают о своем статусе. Добровольное тестирование позволит нам кардинально изменить данную ситуацию. Именно с этой целью Минздрав России уже в третий раз проводит акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, — дала комментарии Юлия Натыкан, и.о. главного врача «Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

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#здоровье

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