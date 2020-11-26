Читатели благовещенской библиотеки получили бесплатный доступ к «университетской библиотеке online»

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Молодёжная библиотека имени А.П. Чехова в Благовещенске предоставляет бесплатную возможность читать электронные книги «Университетской библиотеки online».

Воспользоваться подпиской просто: нужно установить приложение на смартфон и получить в «Чеховке» логин и пароль.

— На данный момент в библиотеке больше 130 тысяч книжных изданий в электронном формате. Прежде всего, это научная литература, энциклопедии, шпаргалки и тренажёры-тесты — всё, что нужно для школьников и студентов, изучающих различные дисциплины. Много интересного найдут те, кто занимается саморазвитием — для них есть пособия, помогающие научиться искусству выступления на публике, написания стартапа, и прочее. Кроме того, широко представлена классика литературы — русской и зарубежной, а также периодика, тематические книжные коллекции, — рассказывает Наталья Григорьева, главный библиотекарь «Муниципальной информационной библиотечной системы».

Книги в электронной библиотеке можно скачать и читать даже без доступа в Интернет. Воспользоваться бесплатным доступом к «Университетской библиотеке online» читатели смогут до ноября 2021 года, сообщает мэрия Благовещенска.

«Чеховка» победила в конкурсе для модельных библиотек «Золотая полка» и выиграла годовую электронную подписку с неограниченным доступом.

В начале октября заведующая муниципальной молодежной библиотекой имени Чехова Александра Бородина стала победительницей грантового конкурса.