Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:26 0

Читатели благовещенской библиотеки получили бесплатный доступ к «университетской библиотеке online»

Читатели благовещенской библиотеки получили бесплатный доступ к «университетской библиотеке online»
Фото: admblag.ru

Молодёжная библиотека имени А.П. Чехова в Благовещенске предоставляет бесплатную возможность читать электронные книги «Университетской библиотеки online».

Воспользоваться подпиской просто: нужно установить приложение на смартфон и получить в «Чеховке» логин и пароль.

— На данный момент в библиотеке больше 130 тысяч книжных изданий в электронном формате. Прежде всего, это научная литература, энциклопедии, шпаргалки и тренажёры-тесты — всё, что нужно для школьников и студентов, изучающих различные дисциплины. Много интересного найдут те, кто занимается саморазвитием — для них есть пособия, помогающие научиться искусству выступления на публике, написания стартапа, и прочее. Кроме того, широко представлена классика литературы — русской и зарубежной, а также периодика, тематические книжные коллекции, — рассказывает Наталья Григорьева, главный библиотекарь «Муниципальной информационной библиотечной системы».

Книги в электронной библиотеке можно скачать и читать даже без доступа в Интернет. Воспользоваться бесплатным доступом к «Университетской библиотеке online» читатели смогут до ноября 2021 года, сообщает мэрия Благовещенска.

«Чеховка» победила в конкурсе для модельных библиотек «Золотая полка» и выиграла годовую электронную подписку с неограниченным доступом.

В начале октября заведующая муниципальной молодежной библиотекой имени Чехова Александра Бородина стала победительницей грантового конкурса.

Просмотров всего: 159

#жизнь #интернет #культура

распечатать


Общество 1

Уличный солярий, смотровые площадки и фуд-корт: как обновится горпарк Благовещенска
Происшествия

С моста на остров Русский сняли 890 тонн льда
Общество

Выбор читателей за 25 ноября
Общество 9

Дедушка и рыбка: в парке Дружбы появятся четыре бронзовые скульптуры

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь