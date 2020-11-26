Новые бригады скорой в Благовещенске сформируют из студентов

Каждый день станция скорой помощи Благовещенска принимает более трёхсот вызовов от населения, одновременно работает около десятка врачебных бригад.

Как признаёт министр здравоохранения Светлана Леонтьева, возросшее в последнее время количество вызовов в значительной степени повлияло на время ожидания скорой помощи пациентами.

— Ситуация новая и требует принятия нестандартных решений. Работа студентов-медиков в поликлиниках и на станциях скорой медицинской помощи всегда была привычным занятием. В настоящее время 23 студента старших курсов медакадемии изъявили желание пойти на работу, на станцию скорой медицинской помощи Благовещенска. Они имеют право работать в качестве среднего медицинского персонала. Прежде чем приступить к работе, студенты пройдут специальные курсы, — сказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева.

— С помощью студентов можно будет сформировать не менее 10 бригад. Проблемы с обеспечением транспорта не будет, в гараже станции имеется 25 автомобилей, сформирован и штат водителей, — сообщил Дмитрий Островский, главный врач станции скорой медицинской помощи Благовещенска.

Собеседования со студентами медицинских учебных заведений продолжаются. Для решения кадровой проблемы минздрав региона планирует дополнительно сформировать не менее 25 бригад скорой помощи.

— Кадровое обеспечение лечебных учреждений — одна из сложных задач, решить которую одномоментно нельзя. Привлечение студентов на станцию скорой помощи поможет разгрузить и напряженный график работы медиков. 10 новых бригад скорой помощи Благовещенска сформируем из числа фельдшеров и студентов-медиков. Возможно, с началом работы студентов больше молодых медиков изъявит желание устроиться и получить бесценный опыт работы, — сказал губернатор области Василий Орлов.

Проблему с нехваткой медиков, в частности скорой, в Приамурье отмечал во время своего визита и заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.