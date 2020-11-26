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26ноября
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сегодня, 14:10 7

Новые бригады скорой в Благовещенске сформируют из студентов

Новые бригады скорой в Благовещенске сформируют из студентов
Фото: amurobl.ru

Каждый день станция скорой помощи Благовещенска принимает более трёхсот вызовов от населения, одновременно работает около десятка врачебных бригад.

Как признаёт министр здравоохранения Светлана Леонтьева, возросшее в последнее время количество вызовов в значительной степени повлияло на время ожидания скорой помощи пациентами.

— Ситуация новая и требует принятия нестандартных решений. Работа студентов-медиков в поликлиниках и на станциях скорой медицинской помощи всегда была привычным занятием. В настоящее время 23 студента старших курсов медакадемии изъявили желание пойти на работу, на станцию скорой медицинской помощи Благовещенска. Они имеют право работать в качестве среднего медицинского персонала. Прежде чем приступить к работе, студенты пройдут специальные курсы, — сказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева.

— С помощью студентов можно будет сформировать не менее 10 бригад. Проблемы с обеспечением транспорта не будет, в гараже станции имеется 25 автомобилей, сформирован и штат водителей, — сообщил Дмитрий Островский, главный врач станции скорой медицинской помощи Благовещенска.

Собеседования со студентами медицинских учебных заведений продолжаются. Для решения кадровой проблемы минздрав региона планирует дополнительно сформировать не менее 25 бригад скорой помощи.

— Кадровое обеспечение лечебных учреждений — одна из сложных задач, решить которую одномоментно нельзя. Привлечение студентов на станцию скорой помощи поможет разгрузить и напряженный график работы медиков. 10 новых бригад скорой помощи Благовещенска сформируем из числа фельдшеров и студентов-медиков. Возможно, с началом работы студентов больше молодых медиков изъявит желание устроиться и получить бесценный опыт работы, — сказал губернатор области Василий Орлов.

Проблему с нехваткой медиков, в частности скорой, в Приамурье отмечал во время своего визита и заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

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#коронавирус #медицина #областная власть

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Эти бригады формировать нужно было еще летом, очнулись.

    Сейчас начали уже забранные анализы на ковид выкидывать, потому что задачу поставили 48 часов от забора анализа до результата, а это физически невозможно.

    Ну и статистика сейчас благодаря выкинутым, но не сделанным, анализам улучшится в разы.

  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    Школьники обидятся

  • йошкин кит

    йошкин кит
    2 часа назад

    Хирасе, дожили блин

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    karlik nos)))

  • Маркиз

    Маркиз
    1 час назад

    вот это УРОВЕНЬ!!!!!. Чиновников, Студенты лечат????

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Чего "дожили"? Студенты в качестве среднего персонала в больницах никого не шокируют? А на скорой что не так?

    Во-первых, возьмут не всех, а лишь тех, у кого есть соответствующие сертификаты. Почему-то никто не обратил внимания на слова: "Они имеют право работать в качестве среднего медицинского персонала". Во-вторых, никто не поставит студентов на врачебные должности и не заставит принимать решения, к которым они не профессионально не готовы и юридически не имеют права. А на вторых ролях, на подхвате вполне сработают. Вспоминаю годы своей работы в качестве медбрата: нам доверяли-то побольше, чем кадровым сестрам. Мы и были понаглее, и знали побольше. А опыта "на передовой" набираются очень быстро, уж вы мне поверьте. Короче, припрет - научишься.

  • Nakamura

    Nakamura
    44 минуты назад

    Полушайте песню Б. Гребенщикова "Нас с тобою нае...." Для тех, кто досих пор в танке едет, и хавает медиапомоии

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