На стадионе «Юность» в Благовещенске открывается сезон проката коньков

Фото: pixabay.com

28 ноября в 12:00 на стадионе «Юность» состоится «техническое открытие» сезона проката коньков на территории хоккейной коробки. Благовещенцев приглашают на лёд со своими коньками. Их также можно будет взять их напрокат.

Стоимость проката не изменилась с прошлого сезона: детям до 7 лет час проката обойдется в 50 рублей, ребятам постарше и взрослым — в 100 рублей. Вход со своими коньками для детей младше 7 лет бесплатный, для остальных его стоимость составит 80 рублей. Время катания не ограничено.

На территории пункта проката коньков действует масочный режим. Одновременно на хоккейной коробке могут кататься не более 30 человек., сообщает министерство физической культуры и спорта Приамурья.

В эти выходные покататься на льду можно и в парке Дружбы. Правда, проката в парке нет, придётся брать свои коньки.

В этом году в Благовещенске пообещали залить каток с прокатом на участке набережной от улицы Пионерской до Святителя Иннокентия, второй каток зальют вдоль Городского парка.

Всего этой зимой в Благовещенске зальют 61 ледовую площадку. В их число входит стадион «Амур» и 15 площадок на базе школ, а также около 30 катков во дворах города.

Во дворе дома по Студенческой, 45, к 10 декабря установят новую хоккейную коробку. Жители этого двора выиграли в конкурсе на лучшее оформление.