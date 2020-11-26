Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:54 0

На стадионе «Юность» в Благовещенске открывается сезон проката коньков

На стадионе «Юность» в Благовещенске открывается сезон проката коньков
Фото: pixabay.com

28 ноября в 12:00 на стадионе «Юность» состоится «техническое открытие» сезона проката коньков на территории хоккейной коробки. Благовещенцев приглашают на лёд со своими коньками. Их также можно будет взять их напрокат.

Стоимость проката не изменилась с прошлого сезона: детям до 7 лет час проката обойдется в 50 рублей, ребятам постарше и взрослым — в 100 рублей. Вход со своими коньками для детей младше 7 лет бесплатный, для остальных его стоимость составит 80 рублей. Время катания не ограничено.

На территории пункта проката коньков действует масочный режим. Одновременно на хоккейной коробке могут кататься не более 30 человек., сообщает министерство физической культуры и спорта Приамурья.

В эти выходные покататься на льду можно и в парке Дружбы. Правда, проката в парке нет, придётся брать свои коньки.

В этом году в Благовещенске пообещали залить каток с прокатом на участке набережной от улицы Пионерской до Святителя Иннокентия, второй каток зальют вдоль Городского парка.

Всего этой зимой в Благовещенске зальют 61 ледовую площадку. В их число входит стадион «Амур» и 15 площадок на базе школ, а также около 30 катков во дворах города.

Во дворе дома по Студенческой, 45, к 10 декабря установят новую хоккейную коробку. Жители этого двора выиграли в конкурсе на лучшее оформление.

Просмотров всего: 444

#спорт

распечатать


В России и мире

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет
Общество 1

Житель Тынды рассказал, как научился играть в хоккей на протезах и стал тренировать ребят
Общество 2

Уже в эти выходные благовещенцы смогут покататься на коньках в парке Дружбы
Общество 8

Шрамы украшают мужчину: юные футболисты из Благовещенска стали победителями всероссийских соревнований

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь