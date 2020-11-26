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26ноября
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сегодня, 13:40 0

В Якутии задержан ректор за 136 липовых студентов

В Якутии задержан ректор за 136 липовых студентов
Фото: сайт университета

Ректор Арктического государственного агротехнологического университета Иван Слепцов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идёт о финансовых махинациях на сумму 250 миллионов рублей.

— Установлено, что Арктическим государственным агротехнологическим университетом в период с 2016 года по настоящее время из федерального бюджета незаконно получено более 250 миллионов рублей для обучения 136 несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям, — рассказали в региональной прокуратуре.

Ни один из липовых студентов в университете ни разу не появлялся. Выделенные на их обучение государством средства руководством учреждения использовались на другие цели.

По факту было возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Иван Слепцов находится на допросах, пока он не арестован.

В Приамурье в этом году было зафиксировано свыше полутора тысяч преступлений, совершённых мошенниками. Большая часть из них — в сфере IT-технологий.

Накануне в Благовещенске за махинации в ходе строительства космодрома «Восточный» был задержан главный инженер ЦЭНКИ.

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#криминал #происшествия

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