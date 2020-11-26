В Благовещенске арестовали главного инженера ЦЭНКИ

Главного инженера ЦЭНКИ обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями во время строительства космодрома «Восточный». Благовещенский городской суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу.

Сотрудники амурского ФСБ во время оперативно-розыскных мероприятий установили, что Владимир Жук провернул преступную схему во время введения в эксплуатацию водозаборных сооружений первой очереди «Восточного». Пользуясь служебным положением, он фиктивно подписал заключения о том, что построенные на космодроме объекты соответствуют проектной документации. При этом критические замечания, которые выявила при приёмке инспекция государственного надзора, не были устранены.

Чтобы довести дело до конца, главный инженер Жук уговорил подписать фиктивные акты также главного инспектора госнадзора Фоминцева. Жук действовал через директора филиала «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» Бобкова. На Фоминцева и Бобкова уголовные дела возбуждены в октября этого года. В награду за фальсификацию документов жену Фоминцева устроили на созданную специально для неё высокооплачиваемую должность — она стала руководителем Хабаровского подразделения «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный». Сам Фоминцев уволился из госнадзора и стал работать начальником отдела строительного контроля и геодезии Центра строительства в филиале «ЦЭНКИ».

При этом критические замечания, выявление специалистами, так и не были устранены. Во время оперативных действий сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили фальсифицированные документы на сумму более чем 1 миллиард рублей.

— Жук В.А. обвиняется в совершении умышленного преступления средней тяжести, направленного против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет, не имеет постоянного места жительства на территории Амурской области. При таких данных, учитывая тяжесть предъявленного обвинения, его фактические обстоятельства, данные о личности, возможность назначения наказания в виде лишения свободы в случае осуждения, у суда имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, Жук В.А. может скрыться от органов предварительного следствия, может уничтожить доказательства, чем воспрепятствует производству по уголовному делу, — сообщает Благовещенский городской суд.