Уличный солярий, смотровые площадки и фуд-корт: как обновится горпарк Благовещенска

— На месте нынешнего парка заложили городской сад в 1889 году. А в 1912 здесь построили Дом военного губернатора. Проектировщики планируют разделить тихую и активную зоны, а также историческую и современную. Две последние зоны свяжут двумя основными аллеями. На одной из них предусмотрели свадебный павильон, а на другой — парковый фонтан, — сообщили в пресс-службе мэрии Благовещенска.

Для самых маленьких в тихой части парка хотят организовать большую детскую площадку с игровыми комплексами. А вот в пейзажной части должен появиться летний кинотеатр и павильоны для йоги. Зона экстремальных аттракционов сместится ближе к набережной. Здесь могут появиться «американские горки» и «башня свободного падения».

— Точкой притяжения парка станет новое «чёртово» колесо диаметром 57 метров. На набережной появятся смотровые площадки, а на её границе с парком — кафе в круглогодичных павильонах. Их оборудуют разноуровневыми террасами. А самая большая из них станет уличным солярием с большим шезлонгом и видом на Амур и Китай, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что недавно для Первомайского парка областной столицы также подготовили дизайн-проект. А скоро в парке Дружбы появится ещё четыре бронзовые скульптуры в натуральную величину.