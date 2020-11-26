Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:52 3

В Приамурье начали устанавливать электропоры, о которые сложно разбиться

В Приамурье начали устанавливать электропоры, о которые сложно разбиться
Фото: amurobl.ru

На трассах регионального значения, которые проходят через села Тамбовка, Марково и Бибиково, установили инновационное улично-дорожное освещение с опорами из травмобезопасного композитного материала, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Как рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко, такой вид опор новый для нашего региона. Они имеют малый вес за счёт использования в их составе стеклопластикового волокна.

— В первую очередь наша цель — исключить и снизить тяжесть последствий для водителей от возможного наезда транспортного средства на опору освещения. Также ключевым критерием является обеспечение освещением транзитных участков в населенных пунктах, зимой утром и вечером у нас в регионе тёмное время суток — в этот период высокая активность пешеходов. Наша задача сделать безопасными эти участки для всех. Если применяемые меры будут результативны, продолжим эту работу, — пояснил Алексей Карпенко.

Решение об установке травмобезопасных опор принимали с учётом того, что вдоль трасс регионального значения, проходящих через сёла, достаточно плотная застройка и установка железобетонных или металлических опор невозможна. Опоры из композитных материалов позволят обустроить села Тамбовка, Марково и Бибиково уличным освещением без риска для жизни и здоровья людей.

Всего за дорожный сезон 2020 года удалось обустроить 22 участка региональных трасс линиями уличного освещения. Ремонты были выполнены в населенных пунктах Благовещенского, Бурейского, Константиновского, Тамбовского, Свободненского, Селемджинского и Мазановского районов.

Просмотров всего: 488

#дороги

распечатать

Фотогалерея

Общество 2

Россияне могут уехать из Москвы во Владивосток на поезде за 2020 рублей
В России и мире

На Ямале открыли мост, проезд по которому стоит 370 тысяч рублей
Происшествия 6

В Благовещенске сотрудники ГИБДД помогли роженице доехать до перинатального центра
Общество

В Благовещенске на четыре дня перекроют участок Забурхановской
Комментарии
Показать все (3)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    30 минут назад

    шёл 2021 год

  • Дан

    Дан
    8 минут назад

    шёл 2021 год

    ...и шо? Идиётские апоры!!! надыть ставить из самого твёрдого морерьяла - чтоба разбивалиь долбовадтели и ни мешели жыить астальным.

  • Дан

    Дан
    7 минут назад

    ой, как всигда, забыл напесать - путин веноват!!!!

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь