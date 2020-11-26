В Приамурье начали устанавливать электропоры, о которые сложно разбиться

На трассах регионального значения, которые проходят через села Тамбовка, Марково и Бибиково, установили инновационное улично-дорожное освещение с опорами из травмобезопасного композитного материала, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Как рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко, такой вид опор новый для нашего региона. Они имеют малый вес за счёт использования в их составе стеклопластикового волокна.

— В первую очередь наша цель — исключить и снизить тяжесть последствий для водителей от возможного наезда транспортного средства на опору освещения. Также ключевым критерием является обеспечение освещением транзитных участков в населенных пунктах, зимой утром и вечером у нас в регионе тёмное время суток — в этот период высокая активность пешеходов. Наша задача сделать безопасными эти участки для всех. Если применяемые меры будут результативны, продолжим эту работу, — пояснил Алексей Карпенко.

Решение об установке травмобезопасных опор принимали с учётом того, что вдоль трасс регионального значения, проходящих через сёла, достаточно плотная застройка и установка железобетонных или металлических опор невозможна. Опоры из композитных материалов позволят обустроить села Тамбовка, Марково и Бибиково уличным освещением без риска для жизни и здоровья людей.

Всего за дорожный сезон 2020 года удалось обустроить 22 участка региональных трасс линиями уличного освещения. Ремонты были выполнены в населенных пунктах Благовещенского, Бурейского, Константиновского, Тамбовского, Свободненского, Селемджинского и Мазановского районов.